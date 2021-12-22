Подержанные автомобили стали кредитоваться чаще новых

Доля кредитных заявок на приобретение б/у автомобилей впервые превысила 50% от общего числа заявок на автокредиты. При этом в ноябре было подано самое низкое с февраля текущего года общее количество заявок на автокредиты – 681,8 тыс. ед., рассказали SIA.RU в НБКИ.

В ноябре 2021 года количество поданных кредитных заявок на покупку подержанных (б/у) автомобилей составило 365,6 тыс. ед., а доля таких заявок превысила половину (53,6%) от общего числа заявок на автокредиты. При этом впервые в истории наблюдения за сегментом автокредитования, более 50% от всех заявок на автокредиты было подано в предыдущем месяце. Так, в октябре 2021 года рекордные 54,1% от общего числа заявок на автокредиты пришлись на покупку б/у автомобилей.

В ноябре 2021 года общее количество заявок на автокредиты составило 681,8 тыс. ед., увеличившись за год на 18,8% (в ноябре 2020 года – 573,9 тыс. ед.), но сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,0% (в октябре 2021 года – 757,2 тыс. ед.).

При этом число кредитных заявок на подержанные автомобили за год выросло на 123,4% (с 163,6 тыс. ед. до 365,6 тыс. ед.), а на новые авто, напротив, снизилось на 22,9% (с 410,3 тыс. ед. до 316,2 тыс. ед.). В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество кредитных заявок на б/у автомобилей в ноябре 2021 года снизилось на 10,7% (с 409,6 тыс. ед. до 365,6 тыс. ед.), а на новые авто – на 9,1% (с 347,7 тыс. ед. до 316,2 тыс. ед.).

«В целом, в течение в 2021 года спрос на автокредиты остается достаточно высоким. Однако в ноябре мы видим некоторое снижение общего количества заявок на покупку авто. При этом стоит отметить, что с конца прошлого года набрала силу тенденция по росту кредитных заявок на подержанные автомобили. Это объясняется как ростом цен на новые автомобили, так и их дефицитом на рынке. Отсюда взрывной рост спроса на автомобили с пробегом и его падение на новые авто», – рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.