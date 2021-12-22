В иркутских салонах Tele2 стартовал сезон подарков

Оператор предоставляет возможность иркутянам выбрать подарок к наступающему Новому году и украсить его в фирменных салонах компании, рассказали SIA.RU в компании.

До 9 января в салонах Tele2 проходит новогодняя промоакция. Клиенты могут приобрести подарок здесь или принести его с собой, а сотрудники оператора помогут упаковать подарок и украсить праздничными стикерами. В рамках концепции «Другие правила» оператор не делит посетителей на своих и чужих абонентов и дарит подарки всем. Клиентам Tele2 достаточно показать значок сети на экране своего смартфона, а пользователям других операторов – назвать специальный промокод, которым могут поделиться абоненты Tele2. Кроме того, каждому посетителю салона в качестве приветственного бонуса продавцы-консультанты подарят новогоднюю маску для профиля в Instagram.

Также в розничной сети Tele2 легко приобрести подарок себе или своим близким. В фирменных салонах представлен широкий ассортимент смартфонов, умных гаджетов и аксессуаров и действует сразу несколько акций. К примеру, абоненты оператора при покупке смартфона Xiaomi могут сэкономить до 4000 рублей за счет своих неизрасходованных минут. Возможен и обмен старого телефона на новый с выгодой до 70% или приобретение универсального комплекта из смартфона, страховки и одного из популярных тарифов.

Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Новый год – это волшебный праздник. В этой связи мы приготовили для любимых клиентов еще один сюрприз – новогоднее оформление подарков. В наших салонах мы дарим всем посетителям комплект праздничной упаковки. Стильное оформление станет отличным дополнением любого подарка. Мы предлагаем иркутянам уже сейчас окунуться в предновогоднюю атмосферу и зарядиться праздничным настроением».