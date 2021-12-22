Половина россиян считает онлайн корпоративы бессмыслицей

Международное кадровое агентство Kelly Services опросило (исследование есть у SIA.RU) 927 работников о том, как они относятся к новогодним корпоративам. По результатам, большинство россиян считают, что корпоративы позитивно влияют на мотивацию и продуктивность, если они не проходят онлайн.

В опросе приняли участие специалисты (59%), руководители (25%), работники начального уровня (10%) и топ менеджеры (6%) из Москвы и Санкт-Петербурга (71%) и других регионов (29%). Почти половина (44%) опрошенных работают очно в офисе или на производстве. Чуть менее трети работников (31%) совмещают работу в офисе и дома. Дистанционно работают 20% опрошенных. Еще 5% признались, что не работают в данный момент.

Как бизнес планирует отмечать новогодние праздники?

По результатам опроса 29% компаний планируют проведение новогоднего корпоратива в очном формате (для сравнения, до начала пандемии в конце 2019 года новогодние мероприятия проводили 73% компаний). Еще 28% работодателей утверждают, что не будут праздновать Новый год. Треть компаний (33%) не сообщили о своих планах. Однако, некоторые компании решили пойти на компромисс – онлайн-корпоративы запланированы у 10% опрошенных сотрудников.

В 2020 году корпоративные мероприятия были редкостью. Больше половины (56%) работодателей не праздновали Новый год. Были и те, кто смог адаптироваться к изменениям – 20% компаний провели онлайн мероприятия. И только 12% организаций провели новогодние мероприятия в традиционном офлайн-формате. Еще 12% не смогли поделиться информацией.

Готовятся ли работники к корпоративам?

Большинство работников отмечают, что новогодние корпоративы положительно влияют на мотивацию и продуктивность (43%). Чуть больше трети опрошенных выразились неоднозначно – им безразлично проведение данного мероприятия (35%). Были и те, кто высказался отрицательно: для 22% работников новогодние корпоративы – это пустая трата денег, ведь средства можно было бы распределить среди сотрудников компании.

Отношение к проведению корпоративных мероприятий в онлайн-формате вызывает непонимание у большинства сотрудников: половина опрошенных считает, что онлайн-корпоративы – бессмысленная идея (50%), еще 27% не видят для себя празднование такого рода мероприятий в онлайн формате. Всего для 8% сотрудников – это возможность реализовать свежие идеи и привнести новый взгляд, а для 7% не важна разница между онлайн и офлайн форматами.

Новогодние подарки: кого поздравляют компании?

По отзывам респондентов большинство компаний (33%) в этом году поздравляют клиентов и партнеров в преддверии Нового года. Еще треть (30%) работодателей утверждают, что поздравляют как клиентов, так и сотрудников. Не планируют корпоративные новогодние подарки 24% компаний, а 13% опрошенных не смогли дать точную информацию.

Екатерина Горохова, Генеральный Директор Kelly Services Россия и Польша:

«Встреча с коллегами в офисе приобрела особую ценность, потому что люди соскучились по живому общению, потому что онлайн общение стало очень формальным. У многих онлайн общение ассоциируются с работой, поэтому большинство респондентов так негативно отозвались об онлайн корпоративах. Рабочее место теперь у многих как раз дома, а вот общение, взаимодействие с людьми и своеобразный отдых – все это оказалось в офисе и вместе с коллегами. И конечно, хочется пожелать нам всем – и работникам и работодателям побольше формальных и неформальных возможностей для живого общения!».