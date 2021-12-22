Более 25 тысяч иркутян приняли участие в спецпроектах Года массового спорта в Иркутске

В мае 2021 года в Иркутске стартовал Год массового спорта. За это время в городе прошло множество мероприятий: массовые зарядки, фитнес-марафоны, соревнования между округами «Народные игры от Бабра» и студенческий турнир «Битва вузов». Итоги проекта организаторы подвели 22 декабря на заключительной пресс-конференции. В ней приняли участие мэр Иркутска Руслан Болотов, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Абрамович, куратор Года массового спорта в Иркутске Александр Откидач, а также партнёры проекта: руководитель отдела маркетинга сети АЗС БРК Олеся Васильченко, председатель Байкальского Банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин, исполнительный директор фитнес-клуба «World Class - Иркутск» Ксения Каурова.

Одним из основных спецпроектов Года массового спорта в Иркутске стал счетчик спортивных достижений «Спорт в каждый дом». Ежедневно иркутяне заносили данные своих результатов на единый спортивный портал godsportairk.ru. Куратор проекта Александр Откидач сообщил, что к концу 2021 года иркутяне пробежали почти 27 000 километров, прошли свыше 43 миллионов шагов, проплыли более 160 километров, отжались свыше 70 000 раз и проехали на велосипеде больше 20 000 километров. В ежедневных массовых зарядках поучаствовало не менее 15 тысяч горожан, а фитнес-марафоны, которые в онлайн-формате организовали инструкторы клубов «World Class – Иркутск» и Fizruk, прошли более семи тысяч человек.

- Всего в спецпроектах Года массового спорта в Иркутске приняли участие около 25 тысяч жителей областного центра, - рассказал Александр Откидач. – Некоторые проекты нам не удалось закончить, но они будут реализованы в 2022 году. В частности, «Книга рекордов Бабра», в которой мы расскажем о наших известных и уважаемых земляках.

Мэр Иркутска Руслан Болотов отметил, что иркутяне достойно ответили на вызовы времени и в противовес пандемии посвятили 2021 год здоровому образу жизни, физической активности и укреплению иммунитета.

- Сегодня мы подводим итоги Года спорта. И как мэр этого города хочу сказать: я горжусь нашими иркутянами! Когда мы только принимали решение, что, несмотря на пандемию 2021 год пройдет под эгидой спорта, мы, конечно, знали и верили: это будет интересно горожанам. Но такого отклика не ожидал никто, – подчеркнул Руслан Болотов. – Да, в нашем городе Год спорта завершен. Однако развитие этой сферы будем всесторонне продолжать. Спорт в Иркутске был, есть и будет, несмотря ни на что. Ведь у нашего города огромный потенциал. Это наши чемпионы, которыми мы гордимся и на примере которых воспитываем будущих победителей. И наши горожане, которые все больше и больше увлекаются физкультурой, начинают вести активный и здоровый образ жизни.

Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Иркутска Дмитрий Абрамович сообщил, что проделанная в 2021 году работа была отмечена и на региональном уровне: Иркутск стал лучшим муниципальным образованием Иркутской области по развитию массовой физической культуры.

- Это наша общая победа. Несмотря на коронавирусные ограничения, нам удалось провести несколько ключевых для горожан спортивных мероприятий, - отметил Дмитрий Абрамович. – Благодаря «Народным играм от Бабра» мы пообщались с жителями Иркутска в другом формате, получили обратную связь от них. И, судя по положительным отзывам, соревнования среди округов продолжатся в следующем году. Также отмечу, что в Год массового спорта мы поддерживали связь со старшим поколением – на зарядках, на спортивных мероприятиях. И уже решено, что этой возрастной категории будет уделено особое внимание в 2022 году, будем работать совместно с городским Советом ветеранов. Спортивные мероприятия призваны укрепить здоровье и продлить долголетие пожилых иркутян.

Руководитель отдела маркетинга генерального спонсора проекта – сети АЗС БРК Олеся Васильченко заметила, что Год массового спорта помог иркутянам сохранить бодрость духа.

- Этот проект показал всем, что жизнь продолжается, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, - сказала Олеся Васильченко. – На наших АЗС в Год массового спорта проводились интерактивные акции – в развлекательном формате наши клиенты, заезжающие заправиться, могли выполнить легкие физические упражнения и получить за это подарки. Прыжки на скакалке, набивание мяча, поднятие шуточных гирь и штанги – каждый участник мог установить личный рекорд и зарядиться хорошим настроением на весь день!

Председатель Байкальского Банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин подчеркнул, что основная цель проекта – укрепить здоровье иркутян и наполнить их жизнь позитивом.

- Спортивный 2021 год начался с уникального мероприятия, где мы выступили в качестве спонсора – матч звезд хоккея на Байкале. Эта игра дала мощный старт Году спорта в Иркутске, - рассказал Александр Абрамкин. – Для нас большая честь быть партнером проекта, ведь мы живем в одном ритме с городом и активно поддерживаем спортивные инициативы. У нас в Сбере также развит корпоративный спорт, есть свой спортклуб, где сотрудники могут заниматься фитнесом, групповыми занятиями. Среди наших работников – победители областных и всероссийских турниров по волейболу, футболу, боулингу, горнолыжному спорту и шахматам. На двух площадках Сбера в этом году проходили массовые зарядки. Это очень позитивное мероприятие, с каждым занятием туда вовлекалось все больше наших сотрудников. Уличные тренировки получали много положительных откликов.

Исполнительный директор фитнес-клуба «World Class - Иркутск» Ксения Каурова отметила, что уникальность Года массового спорта в том, что он организован коллаборацией властей, государственных структур и бизнес-сообщества.

- Только благодаря совместной работе у нас получилось реализовать этот проект, - сказала Ксения Каурова. – Год массового спорта в Иркутске отметили на самом высоком уровне – мы стали победителями Всероссийской фитнес-премии АОФИ Awards 2021 в номинации «Лучший социальный проект». И это еще не все: также мы передаем эстафету другим городам – Год массового спорта пройдет в 2022 году в Нижнем Новгороде, Сочи, Краснодаре, Саратове и Самаре.

Справка:

Проект «Год массового спорта в Иркутске» осуществляется при поддержке администрации г. Иркутска, Генеральным партнером выступает сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Официальные партнеры проекта: Байкальский Банк ПАО Сбербанк, фитнес-клубы World Class и Fizruk.

Спецпроекты Года массового спорта:

* «Спорт в каждый дом», Ежедневно иркутяне заносили данные своих результатов на единый спортивный портал godsportairk.ru.

* Массовые уличные зарядки и фитнес-марафоны в онлайн-формате

* Акция «Сказал - сделал», в рамках которой первые лица разных кампаний могли публично поддержать спорт в родном городе.

* «Народные Игры от Бабра», где универсальные команды жителей разных округов Иркутска боролись за звание самого спортивного округа Иркутска. Это первые соревнования в истории города, где в спорте сразились не профессиональные спортсмены, а простые жители и соседи. В соревнованиях поучаствовало более 100 человек, выиграла команда Ленинского округа

* «Битва Вузов», в турнире приняли участие студенты и преподаватели из 6 ВУЗов. Самым спортивным вузом стал ИрГАУ им. А.А. Ежевского