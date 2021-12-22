Составлен рейтинг самых больших по площади квартир в новостройках Сибири

В границах Сибирского федерального округа функционируют несколько мощных центров строительной индустрии (Новосибирск с Бердском, Иркутск с Шелеховым и Ангарском, Красноярск, Барнаул, Омск, Томск и Абакан), которые формируют насыщенные линейки предложения, включающие среди прочего и крупногабаритные лоты. Они вошли в новый рейтинг, составленный Циан.

ЖК «Мылзавод» / ввод в эксплуатацию: 3 квартал 2024 года

Новосибирск – единственный город в Сибири и один из немногих в стране, где на первичном рынке встречаются квартиры с метражом 300+. В одном из новейших проектов на городском рынке – ЖК «Мылзавод» (который должен быть сдан не раньше осени 2024 г.) – продается крупногабаритная трехкомнатная квартира с предчистовой отделкой. Помимо нескольких спален на 342,58 кв. м запланированы просторная кухня-гостиная (41,70 кв. м), два санузла и обширная терраса. В настоящее время квартира участвует в акции от застройщика, который готов уступить ее за 40,0 млн рублей.

ЖК «V квартал» / ввод в эксплуатацию: сдан в 2021 году

В 11 км от Иркутска расположен город Шелехов с населением около 50 тыс. человек, который представляет собой важный пункт в иркутской агломерации. Недавно здесь был построен комплекс средней этажности «V квартал». По этому адресу можно приобрести квартиру свободной планировки площадью 222,51 кв. м. Для таких габаритов объект обладает весьма скромным ценником – 9,62 млн рублей.

ЖК Corso Residence / ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2023 года

В самом Иркутске габаритный максимум достигает 179,27 кв. м. Столько площади занимает квартира на втором этаже в строящемся клубном доме Corso Residence на Цесовской набережной. Застройщик установил на этот лот ценник в размере 32,27 млн рублей.

ЖК «Кристалл» / ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2021 года

В Железнодорожном районе Красноярска (соседняя локация с центром города) обнаружена квартира площадью 153,37 кв. м. В ней предусмотрены гостиная, совмещенная с холлом (60,00 кв. м), большая кухня-столовая, спальня, два санузла и три балкона. Юнит был выставлен на продажу в конце сентября с ценником в 14,11 млн рублей – за это время он подорожал почти на 11%.

ЖК Art House / ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2023 года

Алтайский рекорд принадлежит жилому комплексу Art House, который возводится в центральной части Барнаула. В его фонд входит четырехкомнатная квартира площадью 125,9 кв. м, оснащенная двумя санузлами, двумя встроенными шкафами и двумя лоджиями. За возможность поселиться в ней нужно отдать без малого 12 млн рублей.

ЖК «Экопарк» / ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2023 года

Жилой комплекс «Экопарк», под который выделен участок на берегу Иртыша, содержит самую большую квартиру в Омске – трехкомнатный объект площадью 104,0 кв. м. Эта недвижимость резко выросла в цене за год. Еще в начале мая ее прайс ограничивался 9,69 млн рублей. С тех пор он вырос на 4,38 млн рублей, или 45%.

ЖК «Михайловский парк-квартал» / ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2023 года

В Томске показатель лишь немного ниже – 103,56 кв. м. Он зафиксирован в проекте «Михайловский парк-квартал», который соседствует с крупным зеленым массивом Михайловская роща. В чеке квартиры фигурирует стоимость 11,1 млн рублей.

ЖК «Комарово» / ввод в эксплуатацию: 2 квартал 2023 года

Восьмая строчка досталась столице Хакасии – Абакану и строящемуся на его северной окраине комплексу «Комарово». В доме 7а, который входит в пятую очередь строительства, экспонируется трехкомнатная квартира с габаритами 91,07 кв. м и прайсом 6,92 млн рублей.

ЖК «Алые паруса» / ввод в эксплуатацию: 4 квартал 2023 года

В рейтинг вошел и еще один пригород Иркутска – Ангарск. В местной новостройке «Алые паруса», которую отделяют менее километра от реки Китой (приток Ангары), за 4,8 млн рублей доступна четырехкомнатная квартира площадью 90,3 кв. м.

ЖК «Кутузовский» / ввод в эксплуатацию: сдан в 2020 году

Оставшаяся вакансия в топ-10 досталась Бердску, второму по величине городу Новосибирской области. Правда, на бердском рынке отсутствуют такие квартиры-гиганты, как в областном центре. Верхний предел для локальной экспозиции – 88,5 кв. м. Это площадь квартиры на 15-м этаже ДК «Кутузовский». Ее ценник равен 5,4 млн рублей.