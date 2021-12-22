Режим ЧС ввели в Киренске из-за сильных морозов и отключения электричества

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в городе Киренске введен режим ЧС из-за сильных морозов, в результате которых в части домов пропало электричество.

«Режим чрезвычайной ситуации только что введен в Киренске. Сегодня в пол-одиннадцатого утра там произошло аварийное отключения электричества. Из-за сильных морозов, а в том районе -45, вышел из строя изолятор на одной из опор. После поиска причин, ремонтных работ и нескольких повторных включений было принято решение переключить нагрузку на резервный кабель», – рассказал глава региона.

Из-за аварии были обесточены 336 жилых домов, в которых проживают 1398 человек, 7 соцобъектов. На водозаборе запустили резервный источник питания.