S7 первой из российских авиакомпаний выполнила полет на биотопливе

S7 Airlines стала первой российской авиакомпанией, которая использовала биотопливо для заправки своего борта. На текущий момент лишь 45 авиакомпаний в мире имеют опыт полетов на SAF (sustainable aviation fuel)*, а общий процент использования SAF в мире составляет 0,03%.

22 декабря S7 Airlines получила 37-й самолет модификации NEO в свой парк. С завода Airbus в Тулузе новый A320neo взлетел, заправленный смесью SAF (sustainable aviation fuel) на основе органических соединений и классического авиационного топлива. Доля биотоплива в смеси составила максимальные 10%, которые может обеспечить топливная компания на заводе в Тулузе. Но даже это количество сократило выбросы CO2 на данном рейсе на 7% (1,7 тонны). Самолет приземлился в Московском аэропорту Домодедово в 15:30.

В сентябре 2021 года вместе с глобальным авиационным альянсом oneworld® S7 Airlines заявила о большой цели достичь углеродной нейтральности к 2050 году. А на прошлой неделе S7 Group подписал декларацию о создании «Евразийского SAF альянса», в рамках которого стремится начать выполнение полетов на SAF в России не позднее 2024 года.

– Это первый в истории рейс российской авиакомпании, выполненный на биотопливе. Для нас это возможность продемонстрировать, что такие полеты реальны, и за ними будущее экологичных авиаперевозок. Крайне важно разработать законодательную базу, которая позволит сертифицировать SAF в России и использовать его на регулярных рейсах. Со своей стороны мы готовы принимать активное участие в этом процессе. И, конечно, мы надеемся, что нашим партнерам в топливном секторе удастся организовать производство в среднесрочной перспективе, -— говорит Татьяна Филева, генеральный директор S7 Group.

S7 Airlines придерживается комплексного подхода к устойчивому развитию в рамках своей ESG-стратегии. До конца 2022 года авиакомпания планирует сократить удельный (в расчете на пассажира) расход топлива на 4-5%, а средний возраст парка — до 8,5 лет.

Среди других эко-инициатив S7 Group — сокращение использования пластика и одноразовых предметов на борту самолетов и в офисах.

*SAF (sustainable aviation fuel) – вид авиационного топлива, произведенного из органических (биотопливо) или неорганических (SSF - sustainable synthetic fuel) компонентов, которое обладает теми же свойствами, что и ископаемое топливо, но оказывает значительно меньшее воздействие на окружающую среду. Использование SAF позволяет сократить количество выбросов СО2 на 80% на протяжении всего жизненного цикла SAF.