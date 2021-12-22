Девять лет колонии дали ангарчанину за убийство мастера спорта по пауэрлифтингу

Суд вынес приговор 21-летнему ангарчанину – его признали виновным в убийстве инвалида – мастера спорта по пауэрлифтингу, тренера спортивной организации и дали 9 лет и 3 месяца тюрьмы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что 4 мая 2020 года молодой человек, находясь вблизи СНТ «Расцвет», жестоко избил 59-летнего мужчину. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Во время следствия подсудимый так и не признал вину. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии строгого режима.