Электроснабжение в Киренске восстановлено

Пресс-служба «Облкоммунэнерго» сообщила о восстановлении электроснабжения в Киренске, где ранее оно было отключено из-за аварии на фоне сильных морозов.

«После проведения ремонтных работ попытка вернуть линию в работу оказалась неудачной. Специалисты областного предприятия приступили к более детальному изучению линии с разбивкой её на сегменты. В результате было обнаружено повреждение одного из двух головных кабелей, идущих от подстанции 110/35/10 кВ «Киренск». В 17:11 линия была включена работу, идет постепенный набор нагрузок», – рассказали в организации.

Напомним, ранее из-за аварии в городе был введен режим ЧС. Без света с обеда оставались 1,5 тыс. человек и 4 социально-значимых объекта. Сегодня в Киренске наблюдалась температура воздуха ниже 40 градусов.