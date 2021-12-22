Кредит получит Иркутск для строительства теплового луча в Рабочем за 2,8 млрд рублей

Депутат думы Иркутска Алексей Распутин сообщил, что город получит кредит из федерального бюджета на строительство теплового луча в предместье Рабочее. Общая стоимость проекта – более 2,8 млрд рублей.

«Ежегодно от жителей предместья Рабочее поступают многочисленные жалобы на работу аварийных котельных, которые приносят существенный урон не только экологии города, но и здоровью жителей. И ещё: появление теплового луча, безусловно, привлечет инвесторов в области строительства, что ускорит расселение из ветхого и аварийного жилья», – рассказал Распутин.

Строительство теплоцентрали пройдёт по ул. Баррикад, ул. Радищева, ул. Ядринцева, пр. Космический, ул. Зимняя и будет разбито на несколько этапов. Протяженность луча по ул. Баррикад составит 4714 м, по ул. Радищева – 3841 м, по ул. Ядринцева, пр. Космический и ул. Зимней – 2567 м.

Мероприятия по проектированию и корректировке проектно-сметной документации уже начаты. Начать первый этап строительства планируется с улицы Баррикад в конце 2022 года, завершены они будут в 2023 году. До 2025 года в планах завершить все работы.