Ученые обнаружили загрязнение Байкала консервантами нового поколения

Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения РАН обнаружили загрязнитель нового поколения в пробах, взятых в озере Байкал возле поселка Листвянка в Иркутской области, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора учреждения Андрея Федотова.

«Во время летней экспедиции мы впервые сделали скрининг на парабены (синтетические консерванты, используемые в косметике, – прим. ИФ). Это антропоген, которого не должно быть в природной воде. Мы его обнаружили возле Листвянки. Содержание там парабенов в разы превышало их количество в пробах из других мест», – сказал Федотов.

Пробы брались в устьях нескольких рек, впадающих в Байкал. Возле Листвянки парабены были обнаружены в придонном слое воды на глубине 3 и 16 метров.

Федотов пояснил, что современные очистные сооружения не улавливают парабены, поскольку они считаются безопасными для человека химическими соединениями. Данных, как они могут повлиять на экосистему Байкала, в настоящее время нет.

А вот влияние компонента стирального порошка Со-ПАВ на байкальские губки изучено: «При определенных концентрациях Ос-ПАВ в воде начинает разрушаться не только сама губка, но и гибнут ее симбионты – зеленые водоросли. Буквально в течение нескольких часов наступает полная гибель губки, ее клетки буквально разрываются», – рассказал ученый.

Ос-ПАВ улавливают не все очистные сооружения, часто вместе с другими органическими веществами они попадают в Байкал.