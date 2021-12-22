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10-балльные пробки были зафиксированы в Иркутске 22 декабря

«Яндекс.Карты» зафиксировали в Иркутске10-балльные пробки вечером 22 декабря, следует из данных сервиса.

В Правобережном и Октябрьских округах самая непростая дорожная ситуация наблюдалась на улицах Чкалова, Карла Либкнехта, Декабрьских событий, Рабочей, Ленина, Тимирязева, а также на Пискунова и Байкальской.

В Ленинском округе простаивали Маяковского, Переулок Спортивный, Иркутный Мост и Трактовая, в Свердловском – Сергеева, Старокузьмихинская, Лермонтова.

В районе Синюшиной горы были трудности на Маршала Конева и бульваре Рябикова.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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