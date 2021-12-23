Банк «Открытие» прогнозирует замедление инфляции по итогам 2022 года в 2 раза

Несмотря на быстрое распространение нового штамма коронавируса, сейчас есть все основания ожидать достаточно мягкого сценария развития пандемии. «Омикрон» показывает высокие темпы заражаемости – в 60 раз выше предыдущих вариантов – однако дополнительных летальных случаев не происходит. И если это не недостаток статистики, а действительно более слабый штамм, он может выступить натуральной прививкой, позволив сформировать коллективный иммунитет, отмечает Анна Морина, руководитель аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие»:

– Уже можно говорить о том, что прогнозы на восстановление экономик всех стран в 2021 году оправдались – ряд поддерживающих мер, предпринятых правительствами, справились со своей задачей. Положительная динамика отмечена и в России. Так, ВВП в текущем году показал плановый восстановительный рост на уровне 3,8%. Наибольшие темпы восстановления были в розничной торговле, добыче нефти и в сфере платных услуг. Отраслям промышленного производства и строительства также удалось выйти на доковидные показатели.

При этом доходы населения серьезной положительной динамики не показали: без учета единоразовых социальных выплат от государства реальные располагаемые доходы не увеличились. На этом фоне рос интерес граждан к кредитам: выдача ипотеки выросла в 2,3 раза, автокредитов – в 4,5 раза, рост потребительских кредитов составил 2,5 раза. Выдачу кредитов все более опережает прирост депозитов, что тормозит динамику потребления населения. По нашим оценкам, в следующем году реальные располагаемые доходы покажут небольшой рост – на 1,4%.

По оценкам «Открытие Research», восстановительный рост ВВП по итогам этого года практически подошел в концу, и в следующем году темпы роста вернутся к более умеренным 2,7%, поскольку исчезнет эффект низкой базы 2020 года. Экспортные сектора экономики станут основными драйверами, а за счет внутреннего спроса рост составит до 1%. Высокие ставки также будут сдерживать рост экономики.

Разогнавшаяся инфляция к концу 2021 года достигнет 8,3%, в начале 2022 года возможен всплеск до уровня 9%, но к концу следующего года она снизится до 4,2% за счет ожидаемой коррекции цен на мировых продовольственных рынках, а также высокой базы текущего года.