Новый препарат от коронавируса зарегистрировали в России

«Малую интерферирующую РНК» или МИР 19 разработало Федеральное медико-биологическое агентство, сообщает РБК.

Как заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, исследования показали, что снижение вирусной нагрузки больных коронавирусом заметно после первого применения препарата.

Пока «Мир-19» зарегистрирован для использования в медицинских стационарах. «Мы планируем продолжать исследования и уже пострегистрационные, и проведем специальное исследование по протоколу уже для амбулаторных пациентов», – сообщила Скворцова, отметив, что после этого препарат сможет появиться в аптеках.

Препарат основан на применении микроРНК, блокирующих «те сайты РНК-вируса, которые отвечают за копирование молекулы вируса», объясняла глава Скворцова. Препарат предотвращает тяжелые формы развития COVID-19 и не влияет на человеческий геном и иммунитет, поясняла она.