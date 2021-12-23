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Новый препарат от коронавируса зарегистрировали в России

«Малую интерферирующую РНК» или МИР 19 разработало Федеральное медико-биологическое агентство, сообщает РБК.

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Как заявила глава ФМБА Вероника Скворцова, исследования показали, что снижение вирусной нагрузки больных коронавирусом заметно после первого применения препарата.

Пока «Мир-19» зарегистрирован для использования в медицинских стационарах. «Мы планируем продолжать исследования и уже пострегистрационные, и проведем специальное исследование по протоколу уже для амбулаторных пациентов», – сообщила Скворцова, отметив, что после этого препарат сможет появиться в аптеках.

Препарат основан на применении микроРНК, блокирующих «те сайты РНК-вируса, которые отвечают за копирование молекулы вируса», объясняла глава Скворцова. Препарат предотвращает тяжелые формы развития COVID-19 и не влияет на человеческий геном и иммунитет, поясняла она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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