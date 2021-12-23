Режим ЧС ввели в Бурятии из-за пожара на ТЭЦ

Подачу тепла снизили в части районов Улан-Удэ, сообщили в правительстве республики.

На 8:00 23 декабря прием детей приостановлен в детские сады Железнодорожного района №89, 16, 29,71,143, 111, 41, 62, 139, 72, 173, 67, СОШ №48,38, первый корпус детского сада №95. Также не принимают четыре сада центральной части Советского района №35, 58, 52, 3 и Октябрьского района второй корпус детского сада №59 и №64. Первый корпус детсада №59 принимает в общем режиме, сообщили в комитете по образованию.

В 7 утра проведена городская комиссия по ЧС, организованы районные штабы. Идёт постоянный контроль температуры жилых домов и объектов социальной сферы

«У нас небольшое происшествие, на ТЭЦ-1 произошёл пожар, загорелись кабели, которые питают и управляют непосредственно котлами. На ТЭЦ семь котлов, один резервный, 6 были в работе. На данный момент работает два котла, соответственно у нас есть ограничение подачи тепла», – говорит глава Бурятии Алексей Цыденов.

Для поддержания режима в системе теплоснабжения города специалисты ПАО «ТГК-14» переводят тепловую нагрузку на Улан-Удэнскую ТЭЦ-2. На станции в работе три котла №1, №2 и №4. В ближайшие часы путем подключения дополнительного насосного оборудования будет увеличена скорость циркуляции теплоносителя, что позволит поддерживать температуру теплоносителя по теплотрассе № 5.