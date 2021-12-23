Расходы россиян растут, средний чек остается на прежнем уровне

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в период с 13 по 19 декабря средние недельные расходы россиян составили 5 815 рублей, что на 2,1% (123 рубля) больше, чем на предыдущей неделе.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года индекс недельных расходов увеличился на 14,3% (726 рублей). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5051) индекс выше на 15,1% или 764 рубля.

Тем временем средняя стоимость покупки россиянина почти не изменилась. Индекс недельного среднего чека за период с 13 по 19 декабря составил 690 рублей и увеличился лишь на 0,4% (3 рубля) по сравнению с предыдущей неделей.

Это отличается от прошлогодней тенденции, когда в аналогичный период чек (638 рублей) вырос почти на 4% за неделю. В годовой динамике рост индекса составил 8,2% (53 рубля). По сравнению со средним значением за последние 12 месяцев (636 рублей) средний чек показывает рост на 8,5% или 54 рубля.