Режим ЧС ввели в Киренске из-за отключения электроэнергии

Ситуация в Киренске находится на контроле правительства Иркутской области, рассказали SIA.RU в администрации.

– Вечером глава Киренского городского поселения Александр Вициамов принял решение о введении местного режима чрезвычайной ситуации. Поручил администрации своевременно и бесперебойно информировать население о проводимых работах, – рассказал Константин Зайцев по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Аварийное отключение электроэнергии произошло 22 декабря в 10:25. Из-за сильных морозов вышел из строя изолятор на одной из опор.

Без электроснабжения остались 336 домов, в которых проживают 882 взрослых и 516 детей, один детский сад, две школы, две котельных и две водонапорных башни. Восстановительные работы проводит Облкоммунэнерго «Киренские электрические сети». После завершения ремонтных работ и поиска причин нескольких неуспешных повторных включений было принято решение переключить нагрузку на резервный кабель, на что ушло дополнительное время.

Водозабор подключили к резервному источнику питания.

В 17:11 было подано напряжение на линию, питающую обесточенную часть города. В 17:20 – подключена котельная, восстановлена циркуляция теплоносителя. В 18:30 – электроснабжение восстановлено, все потребители запитаны. Администрацией городского поселения организован подворовой обход для осмотра систем водо- и теплоснабжения потребителей.

Напомним, ранее из-за аварии в городе был введен режим ЧС. Без света с обеда оставались 1,5 тыс. человек и 4 социально-значимых объекта. Сегодня в Киренске наблюдалась температура воздуха ниже 40 градусов.