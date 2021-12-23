Глава поселка Дальный, где сгорело 70 домов, предстанет перед судом

Ее обвиняют в халатности и мошенничестве.

По версии СК, глава муниципального образования фиктивно устроила свою дочь на должность директора МКУК ИДЦ «Ангара». Трудовые обязанности она не выполняла и право на получение заработной платы не имела. За 9 месяцев фиктивной работы выплачено 195 тыс. рублей.

Обвиняемая не заключила договор с организацией на обслуживание электросетей, что привело к их аварийной работе.

Напомним, что в мае в Дальнем произошел обрыв линии электропередач, что послужило причиной массового возгорания. Уничтожены огнем 70 квартир, являвшихся собственностью муниципального образования «Нижнеилимский район».