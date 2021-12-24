«Если ты с нами, то ты уже первый!» В Иркутске завершился Год массового спорта-2021

Александр Откидач, куратор Года массового спорта в Иркутске.

Фото: Андрей Фёдоров

«Это был очень смелый проект, – поделился куратор Года массового спорта в Иркутске Александр Откидач. – Сложно собрать всех воедино, чтобы у всех все получилось, чтобы муниципалитет, глава города, общественные деятели, банкиры и бизнесмены сказали: "А давайте!". И не только сказали, но и выделили необходимое финансирование, а также лично приняли участие в происходящем». О том, чем запомнился Год массового спорта-2021 его организаторам и партнерам, и какой след проект оставил в городе, читайте в нашем материале.

Проект «Год массового спорта в Иркутске» стал уникальным не только в масштабах нашего города, но и всей страны: на протяжении нескольких месяцев в него были вовлечены власти, бизнес и огромное количество горожан. Формат был отмечен на федеральном уровне и сразу несколько других российских городов решили провести аналогичные мероприятия у себя.

«Мы доказали, что способны противопоставить вызову»

Руслан Болотов, мэр г. Иркутск

Фото: Андрей Фёдоров

Руслан Болотов, мэр г. Иркутск:

– В сложный пандемийный год мы все сильно изменились: доказали в первую очередь себе, что способны противопоставить вызову, с которым никто из нас раньше не сталкивался, и свой характер, и свои физические способности. Мы стали менять людей вокруг себя, своим примером начали воспитывать поколение победителей – людей, которые не побоятся сделать первый шаг и будут двигаться дальше. Все больше горожан активно занимаются спортом – не только спортом высших достижений, а в том числе массовым. А массовый спорт, как мы увидели – это шаговая доступность.

В этом году в городе было установлено около 30 новых спортивных площадок, и эта работа будет продолжена. Что особенно приятно – подключаются люди, которые являются энтузиастами в том или ином виде спорта. Они приходят и говорят: «Я люблю мини-футбол. Выделите мне земельный участок? А я построю на нем площадку для мини-футбола».

«Мы стали общаться с жителями Иркутска в новом формате»

Год спорта в Иркутске. Подведение итогов.

Фото: Андрей Фёдоров

Дмитрий Абрамович, начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике:

– Несмотря на коронавирусные ограничения, нам удалось провести несколько ключевых для горожан спортивных мероприятий. А благодаря «Народным играм от Бабра» мы пообщались с жителями Иркутска в другом формате, получили обратную связь от них. Также отмечу, что в Год массового спорта мы поддерживали связь со старшим поколением – на зарядках, на спортивных мероприятиях. И уже решено, что этой возрастной категории будет уделено особое внимание в 2022 году. Работа, проделанная нами в 2021 году, была отмечена на региональном уровне: мы всколыхнули общественность, взбодрили интересными проектами иркутян, в результате наш город стал лучшим муниципальным образованием Иркутской области по развитию массовой физической культуры.

«Клиенты заряжались хорошим настроением»

Олеся Васильченко, руководитель отдела маркетинга сети АЗС БРК

Фото: Андрей Фёдоров

Олеся Васильченко, руководитель отдела маркетинга сети АЗС БРК:

– Год спорта – это проект, который показал всем нам, что жизнь продолжается, что можно ставить цели, достигать результатов. А для этого важно сохранять бодрость духа. Наша компания, как генеральный партнер, не только оказала финансовую помощь, – мы предоставили проекту рекламно-информационную поддержку – на всех наших АЗС были развешаны плакаты и наклейки с информацией о «Годе массового спорта», мы наливали клиентам кофе в брендированные стаканчики и предлагали установить шуточные рекорды. Прыжки на скакалке, набивание мяча, поднятие шуточных гирь и штанги – каждый участник мог установить личный рекорд и зарядиться хорошим настроением на весь день! Люди вовлекались с удовольствием. На самом деле, мы увидели, как всем нам не хватает простых веселых моментов в сложное время.

«Год массового спорта – очень хорошее начинание, которое обязательно стоит продолжать»

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк

Фото: Андрей Фёдоров

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

– Сбер живет в одном ритме с городом, поэтому мы стараемся поддерживать значимые для Иркутска проекты, а также проводим собственные мероприятия, такие как, например, «Зеленый марафон». Идея «Года массового спорта» – про позитив и здоровье, она объединяет людей, и, конечно, мы не могли пройти мимо – стали амбассадором этого начинания.

Одним из самых значимых вкладов Сбербанка в развитие массового спорта в Иркутске стало открытие детской спортивной площадки. Уникальная локация «Спорт рядом», объединившая оборудование из 19 тренажеров для игр и первых тренировок детей, разместилась на бульваре Постышева.

На двух площадках Сбера в этом году проходили зарядки. С каждым разом в них вовлекались все новые и новые сотрудники. Более того – когда мы занимались на улице, прохожие останавливались посмотреть, а проезжающие мимо автомобилисты сигналили. Мы получили массу положительных откликов. Проект «Год массового спорта» – очень хорошее начинание, которое обязательно стоит продолжать.

«Мы передаем эстафету другим городам»

Ксения Каурова, исполнительный директор «World Class - Иркутск»

Фото: Андрей Фёдоров

Ксения Каурова, исполнительный директор «World Class - Иркутск»:

– Уникальность нашего проекта в том, что это пример коллаборации – властей, госструктур, бизнес-сообщества, причем участвовал бизнес из самых разных сфер: как спортивных, так и не спортивных. И у нас все получилось! Результаты потрясающие. Так, например, в ежедневных зарядках, которые проходили с мая по сентябрь во всех округах города, приняли участие более 15 тысяч иркутян. Огромный отклик получили онлайн-марафоны. Этот опыт обязательно нужно продолжать и масштабировать.

Год массового спорта в Иркутске отметили на самом высоком уровне – мы стали победителями Всероссийской фитнес-премии АОФИ Awards 2021 в номинации «Лучший социальный проект». И это еще не все: также мы передаем эстафету другим городам – Год массового спорта пройдет в 2022 году в Нижнем Новгороде, Сочи, Краснодаре, Саратове и Самаре.

Год спорта в Иркутске. Подведение итогов.

Фото: Андрей Фёдоров

Проект «Год массового спорта в Иркутске» стартовал в мае 2021 года. В течение нескольких месяцев в городе прошло множество мероприятий: массовые зарядки, фитнес-марафоны, соревнования между округами «Народные игры от Бабра» и студенческий турнир «Битва вузов». Проект стал победителем Всероссийской фитнес-премии АОФИ Awards 2021 в номинации «Лучший социальный проект». Также Иркутск передал эстафету другим городам – Год массового спорта пройдет в 2022 году в Нижнем Новгороде, Сочи, Краснодаре, Саратове и Самаре.



Проект реализован при поддержке администрации г. Иркутска. Генеральным партнером выступила сеть АЗС «Байкальская Региональная Компания». Официальные партнеры проекта: Байкальский Банк ПАО Сбербанк, фитнес-клубы World Class и Fizruk.



Спецпроекты Года массового спорта:

«Спорт в каждый дом» . Ежедневно иркутяне заносили данные своих результатов на единый спортивный портал godsportairk.ru.

Массовые уличные зарядки и фитнес-марафоны в онлайн-формате

Акция «Сказал - сделал» , в рамках которой первые лица разных кампаний могли публично поддержать спорт в родном городе.

«Народные Игры от Бабра» . Универсальные команды жителей разных округов Иркутска боролись за звание самого спортивного округа Иркутска. Это первые соревнования в истории города, где в спорте сразились не профессиональные спортсмены, а простые жители и соседи. В соревнованиях приняли участие более 100 человек, выиграла команда Ленинского округа.

«Битва Вузов». В турнире приняли участие студенты и преподаватели шести ВУЗов. Самым спортивным вузом стал ИрГАУ им. А.А. Ежевского.



В мероприятиях, проведенных в рамках года массового спорта, приняли участие 25 тысяч иркутян. С мая по сентябрь 2021 г. на открытых площадках в 35 округах Иркутска проводились массовые зарядки, состоялись «Народные Игры от Бабра». На официальном сайте проекта размещен счетчик спортивных достижений горожан. Благодаря ему известно, что вместе иркутяне с начала 2021 года: прошли почти 43 млн шагов, пробежали более 26 тысяч км, проплыли 159 тыс км, отжались 71 тыс раз, на велосипедах проехали 21,8 тыс км и похудели – на 254 кг.



Кроме того, в Иркутске в этом году было построено и отремонтировано более 30 спортивных площадок. Работы проведены на объектах двух муниципальных учреждений – «Городского спортивно-методический центра» и спортивной школы «Центр развития спорта». В разных районах Иркутска появились 14 универсальных игровых площадок размером 22х16 метров, шесть площадок общефизической подготовки, семь площадок с тренажерами под навесом. Также в городе были отремонтированы четыре хоккейных корта.