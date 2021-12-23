Россельхозбанк и «Сколково» объявили финалистов конкурса РСХБ 2021

Победителями акселератора Россельхозбанка и Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) по поиску инновационных технологий и сервисов, а также финансовых продуктов и услуг для аграрных платформ стали 9 проектов. Финалисты получат менторскую поддержку, а победители реализуют пилотные проекты для цифровизации АПК.

На участие в конкурсе было подано более 280 заявок от стартапов со всей России. В финал акселератора вышли 10 проектов, которые предложили наиболее интересные технологические разработки и смогли показать эффективность своих решений. В их числе пять резидентов «Сколково». Финалисты получат наставническую поддержку от РСХБ и экспертов Фонда «Сколково», а также возможность реализовать пилотные проекты с Россельхозбанком и впоследствии интегрироваться в digital платформы Банка.

Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка: «В этом году мы ставили своей задачей отбор лучших технологических решений для практического внедрения в не только в экосистему РСХБ и улучшения работы цифровых платформ «Своё Родное», «Своё Фермерство», «Своё жильё», «Своё село» и «Я в Агро». В результате мы нашли новые интересные решения и партнеров для реализации пилотов в 2022 году. Уверена, конкурс стал полезным опытом как для нас, так и для всех участников».

Победителями программы и участниками демо-дня стали компании с решениями:

RealtyCloud – автоматическая проверка объекта недвижимости и собственника при заключении сделок.

Joys Loyalty – платформа-конструктор, позволяющая сконфигурировать оптимальную программу лояльности.

SalesChain – платформа для консолидированной поддержки агентских и партнерских продаж.

SweetCard.Кэшбэк-витрина – платформа таргетированного предложения скидок (кэшбэка) держателям карт.

FishWeb – интеллектуальная программно-аппаратная система управления рыбоводческим хозяйством.

KD-systems – умный голосовой робот.

Адвокадо – правовой агрегатор

Датабриз – калькулятор стоимости строительства индивидуального жилого дома.

Агрохэлпер – Маркетплейс & Smart-трейдер, помогающий сконфигурировать лучшую сделку сельхозпроизводителю и покупателю.

Также среди финалистов и участников демо-дня было решение Skillagro – информационно-образовательная платформа для инновационной трансформации агробизнеса.

Павел Новиков, директор центра инноваций в финансовом секторе Фонда «Сколково»: «В этом году РСХБ запустил одновременно несколько новых платформенных проектов в развитие своей уникальной экосистемы сервисов для фермеров. Мы рады, что Фонд является провайдером инновационных программ и активно участвует в цифровой трансформации банка и агросектора. Наша совместная программа помогает технологическим стартапам запускать и масштабировать свои проекты вместе с банком и его клиентами – фермерами и агрохолдингами».

Справочная информация

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра «Сколково». Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности. Число резидентов «Сколково» уже превысило 3000. Фонд оказывает им комплекс услуг, необходимых для вывода разработок на российский и международный рынки. Статус резидента дает компании налоговые и таможенные льготы. В 2020 году выручка резидентов превысила 160 млрд рублей. С 2019 года закон позволяет любой организации, занимающейся исследовательской деятельностью на территории России, получить доступ ко всем сервисам и льготам Инновационного центра. На территории Инновационного центра «Сколково» расположен Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), входящий в топ-100 молодых университетов мира по версии Nature Indeх. Инфраструктуру Инновационного центра составляют, в частности, крупнейший в Европе Технопарк и исследовательские центры индустриальных партнеров. В 2019 году в Инновационном центре открылись три новых партнерских R&D-центра - компаний «Сибур», ТМК и «Татнефть». На территории «Сколково» в общей сложности уже введено в эксплуатацию более 760 тыс. кв. м. жилых кварталов, исследовательских и образовательных центров. Внебюджетные инвестиции в создание инфраструктуры превысили 100 млрд руб. Сайт: https://sk.ru.