Альфа-Банк запустил сервис для малого бизнеса по проверке сотрудников перед наймом на работу

Альфа-Банк запустил сервис для малого бизнеса по проверке потенциальных сотрудников. Он помогает работодателям принять решение, стоит ли взять человека на работу. Сервис особенно актуален для компаний, не имеющих собственного отдела безопасности.

Перед проверкой работодатель обязательно должен получить согласие кандидата.

Далее потребуются только его паспортные данные. Всего за 3 минуты системы банка собирают информацию из 13 баз данных, включая государственные информационные системы. В итоговом отчете отражено, не поддельный ли у человека паспорт, совершал ли он правонарушения, есть ли у него незакрытые исполнительные производства, связи с юридическими лицами и так далее.

«Как правило, все крупные компании проводят такую проверку перед приемом сотрудника на работу. Эта гигиеническая мера защищает от нежелательных рисков. Ведь сотрудники, особенно на ответственных должностях, имеют доступ и к внутренней информации, и к бюджетам организации. Но не каждый малый бизнес может позволить себе собственную службу безопасности. Альфа-Банк берет эту проблему на себя и помогает оценить благонадежность потенциального сотрудника», — подчеркнула руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева.