ВТБ запустил рекламную кампанию с Наталией Орейро на «московских каникулах»

ВТБ продолжает рекламную кампанию в поддержку цифровых сервисов, доступных в приложении ВТБ Онлайн. 22 декабря стартовал ролик с участием аргентинской актрисы и певицы Наталии Орейро и популярным интернет-комиком Ильей Макаровым, который уже появлялся в ролике ВТБ.



Кампания приурочена к получению Наталией Орейро российского гражданства. ВТБ стал первым банковским брендом, который использовал этот инфоповод в своей коммуникации.



По сюжету аргентинская звезда еще не успела открыть счет в российском банке, и таксист, который отвозит ее из аэропорта, делится лайфхаком по выпуску первого финансового продукта для только что получившей гражданство Орейро. В новой версии ВТБ Онлайн выпуск Мультикарты доступен даже тем, кто не является клиентом банка, что особенно актуально для героини.



Особое настроение ролику добавляет легендарный трек «Cambio Dolor», вызывающий ностальгию у поклонников сериала «Дикий ангел». Хит, исполненный аргентинской звездой, и кинематографическая постановка стирают границу между ультракоротким метром и рекламой.



Рекламная кампания продвигает идею легкости использования ВТБ Онлайн даже для тех, кто пока не стал клиентом банка. Оформить в приложении Мультикарту с бесплатным обслуживанием можно буквально в несколько кликов — и сразу оплачивать ей покупки, услуги и ЖКУ, а также получать денежные переводы или пополнять счет мобильной связи без комиссии.



«С этого года в ВТБ Онлайн даже клиенты других банков могут оценить преимущества наших ключевых сервисов и мгновенно воспользоваться ими. Предложение уже показало свою востребованность: сервис действительно может помочь в ситуациях, когда нужно быстро выпустить дебетовую карту, получить денежный перевод и совершить другие операции на небольшие суммы. Эта возможность будет актуальна для множества людей, включая тех, кто только что получил российское гражданство и кому требуется максимально оперативный и простой доступ к необходимому набору финансовых продуктов и сервисов», — комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.



«Проект является ярким дополнением к основной охватной рекламной кампании. Через увлекательную историю нам хотелось создать тонкую эмоциональную связь между продуктом и аудиторией. Легкий сюжет, яркие персонажи и нестареющий хит — это отличное комбо для решения такой задачи», — отмечает Лариса Пономарева, руководитель департамента маркетинга и рекламы, вице-президент ВТБ.