Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на покупку новостройки

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных ипотечных программ на первичном рынке, который подготовила аналитическая и консалтинговая компания Frank RG. В десятку лучших вошла программа Банка Уралсиб «Приобретение строящегося жилья».

В рейтинг вошли программы ипотеки в сегменте новостроек на открытом рынке со следующими условиями: квартира в городе Москве, сумма кредита – 7 млн рублей, срок 15 лет, первоначальный взнос 30%, исключены программы с господдержкой, партнерами и застройщиками.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».