Новикомбанк обсудил вопросы инвестиций в промышленность

21 декабря старший вице-президент Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех, Анна Лаврентьева приняла участие в заседании подкомиссии «Инвестиционная политика и обеспечение доступности финансирования» комиссии Государственного Совета по направлению «Промышленность». Одним из главных вопросов в повестке стало обсуждение мер поддержки проектов, соответствующих принципам устойчивого развития.

Ключевой тематикой дискуссии стало обсуждение инвестиционной активности в России и совершенствование механизмов стимулирования инвестпроектов. Заседание открыл Александр Прохоров, ответственный секретарь подкомиссии, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).

С целью повышения прозрачности и доступности информации о состоянии промышленных предприятий эксперты предложили предусмотреть обязанность для субъектов статистического учета, органов исполнительной власти и госучреждений предоставлять информацию о промышленных предприятиях для включения в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

По данным Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» в 2021 году доля компаний, осуществлявших масштабные инвестиции, вернулась к докризисному уровню – 44% после снижения в 2020 году до 36%. Согласно планам компаний реального сектора экономики, в ближайшие два года ожидается сохранение инвестиционной активности, прежде всего, на цели модернизации производства и создания новых мощностей.

Мария Глухова, вице-президент, управляющий директор Управления экономической политики и конкурентоспособности РСПП также рассказала о направлениях стимулирования инвестиций в промышленные проекты. В частности, она отметила, что необходимо повысить эффективность инвестиционных механизмов для реализации зеленых проектов, проектов по внедрению наилучших доступных технологий (НДТ) и проектов в сфере энергоперехода.

Новикомбанк поддерживает внедрение принципов устойчивого развития в проекты промышленных предприятий. Банк неоднократно обсуждал эту тематику с ВЭБ.РФ, Министерством экономического развития РФ, принимал активное участие в формировании предложений, в том числе, в рамках работы с Ассоциацией банков России.

«Мы предлагаем не создавать новые меры, а донастроить уже имеющиеся механизмы. В частности, считаем целесообразным распространить действие постановления Правительства № 541 – специализированной меры поддержки проектов в области экологии и НДТ – на проекты устойчивого развития. Также возможно предусмотреть компенсацию затрат на выпуск «зеленых» облигационных займов по аналогии с действующим для субъектов МСП механизмом», - прокомментировала член подкомиссии, старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева.

Напомним, что устойчивое развитие – это баланс трех основных составляющих: экономического роста, экологии и социальной ответственности. Такое развитие удовлетворяет текущие потребности человечества и при этом не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять собственные потребности. Участники мероприятия решили посвятить теме финансирования «зеленых» проектов отдельное заседание.