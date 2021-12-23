Новикомбанк поздравил победителей конкурса «Авиастроитель года»

Новикомбанк принял участие в торжественной юбилейной церемонии награждения X конкурса «Авиастроитель года» по результатам 2020 года. Экспертный совет конкурса рассмотрел более ста уникальных проектов от специалистов авиационной промышленности, лучшие из которых были отмечены дипломами и подарками.

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, входит в состав учредителей и членов оргкомитета конкурса «Авиастроитель года» c первого года его проведения. Цель конкурса – развитие системы общественного стимулирования коллективов корпораций, предприятий авиационной промышленности, учреждений, ассоциаций и других объединений, добившихся исключительных результатов в научной, производственной и социальной сферах в области авиастроения.

В этом году на конкурс «Авиастроитель года» было подано более 100 заявок от предприятий, научных организаций, авторских коллективов и физлиц. Это своего рода итоги работы компаний авиастроительной отрасли в 2020 году. Победители определялись в десяти номинациях по результатам голосования экспертов из ведущих корпораций, объединений и компаний авиационной промышленности.

Церемония награждения победителей состоялась в конференц-зале отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр». Участников конкурса поздравили представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, руководители предприятий и научных организаций отрасли.

Награды в номинации «За эффективную систему послепродажного обслуживания авиационной техники российского производства» вручил вице-президент Новикомбанка Валерий Давыдов. Почетное звание лауреата конкурса в этой номинации присвоено АО «ОДК-Авиадвигатель», дипломантами стали АО «НПП «Аэросила» и АО «ОКБ «Аэрокосмические системы».

Пермское предприятие «ОДК-Авиадвигатель» Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха представило экспертам проект по разработке и внедрению перспективной технологии восстановления торца пера рабочей лопатки первой ступени турбины высокого давления. Специалисты компании, которая занимается разработкой газотурбинных двигателей для авиации, промышленных газотурбинных установок и электростанций на базе авиационных технологий, предложили использовать для восстановления лопатки метод лазерной порошковой наплавки. Проект получил максимальное количество голосов.

«Победа АО «ОДК-Авиадвигатель» в номинации «За эффективную систему послепродажного обслуживания авиационной техники российского производства» неслучайна. Ведь именно на этой производственной площадке в декабре прошло совещание Правительства Российской Федерации, посвященное вопросам реализации прорывных отечественных проектов в области авиационного двигателестроения. На нем особо выделили необходимость учитывать весь жизненный цикл новых двигателей или самолетов: от идеи до послепродажного обслуживания. Конкурс «Авиастроитель года» демонстрирует лучшие отечественные конструкторские разработки и производственные достижения, что обеспечивает нашей стране ведущие позиции в авиастроении», – отметил вице-президент Новикомбанка Валерий Давыдов.

Вместе с Новикомбанком учредителями конкурса «Авиастроитель года» выступают Союз авиапроизводителей России, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Вертолеты России», ФГУП «ЦАГИ имени профессора Н.Е. Жуковского».