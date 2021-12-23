В Примсоцбанке можно продлить аренду ячейки со скидкой

В преддверии Нового года Примсоцбанк запустил акцию на аренду сейфовых ячеек.



Согласно условиям, все клиенты, обратившиеся в банк для того, чтобы продлить срок действия договора, могут воспользоваться скидкой в размере 15%. Акция действует с 15 декабря 2021 года по 31 января 2022.



Узнать тарифы на аренду сейфовых ячеек можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы – 8-800-350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.