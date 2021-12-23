Райффайзен Банк представил новый портал для ипотечных партнеров

Райффайзен Банк полностью обновил портал для ипотечных партнёров. Это удобный сервис обмена документами с банком для риелторов, застройщиков, агентств недвижимости, ипотечных брокеров консультантов.

«Обновляя ипотечный портал, мы старались учесть все особенности и нюансы работы наших коллег, чтобы выход на сделку был удобным и быстрым, — говорит Антон Красильников, руководитель направления ипотечного кредитования Райффайзен Банка. — К партнерскому порталу легко подключиться и получить доступ к мгновенному оформлению кредитных предложений. Мы продолжим улучшать его и дальше, постепенно добавляя новые сервисы».

Узнать больше об условиях сотрудничества и стать партнёром Райффайзен Банка можно на сайте.