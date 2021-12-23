Гостя из космоса зафиксировал Байкальский нейтринный телескоп

Нейтрино от активного ядра одной из далеких галактик зарегистрировали Байкальским нейтринным телескопом ученые коллаборации Baikal-GVD, ключевым участником которой является НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета, рассказали SIA.RU в пресс-службе вуза.

За несколько часов до этого другой нейтринный детектор, находящийся в Антарктиде, также зафиксировал так называемую мюонную дорожку, образованную нейтрино, направление прихода которого указало на тот же самый источник.

Как отметили ученые, фактически, это первый случай регистрации нейтрино высоких энергий от одного астрофизического источника, сделанный на Земле двумя установками. Также, четкая регистрация позволяет говорить о статистической обеспеченности этого явления и 100-процентной работоспособности Байкальского нейтринного телескопа (проект разряда мегасайенс). Напомним, телескоп состоит из нескольких сотен детекторов, объединенных в кластеры и погруженных в глубину Байкала. В марте 2021 года введен в эксплуатацию восьмой кластер, запуск которого официально произвел министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.