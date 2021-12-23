Стало известно, какие проекты в Братске компания РУСАЛ поддержит в следующем году

Компания «РУСАЛ» продолжает поддерживать город и направлять средства на его развитие. Сегодня в администрации Братска подписано соглашение о соцпартнёрстве города и Братского алюминиевого завода, сообщает ТРК Братск.

Такое соглашение компания РУСАЛ и администрация Братска подписывают ежегодно. Традиция поддерживать экономику и социальную сферу городов, где работают предприятия компании, заложена основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска. В 2022-ом, сумма соглашения составит порядка 80 млн рублей. Перечень задач обширный.

«Это традиционно Яхт-клуб, продолжаем развитие стадиона «Металлург». Это организация катка. В следующем году будем делать. Это workout-зоны. Соответственно экологические темы – оздоровление ребятишек. Наши традиционные темы – это новогодние мероприятия: установки ёлки и ледяного городка», – Евгений Зенкин, управляющий директор БрАЗа.

Также средства запланированы и на благоустройство пешеходной зоны улицы Крупской. Напомним, этот проект в прошлом году стал победителем грантового конкурса «Территория РУСАЛа». Власти Братска приняли решение включить проект в рейтинговое голосование федеральной программы «Комфортная среда» 2022 года. Таким образом, благоустройство отодвинется на год, зато появляется шанс воплотить проект в полном объеме.

«Мы должны начать улицу Крупской делать в 2023 году. Плюс продолжение работ по улучшению Парка Металлургов и плюс большущий блок задач, которые поставлены сегодня компанией. Компания очень масштабно заходит в социальную сферу города Братска», – Сергей Серебренников, мэр Братска.

Сергей Серебренников также отметил, что помимо ежегодной помощи в рамках соцпартнёрства, компания оказывает дополнительную поддержку городу. Например, год назад РУСАЛом был построен инфекционный госпиталь для лечения больных коронавирусом. В 2021-ом на развитие Братска компания направила порядка 350 млн рублей.