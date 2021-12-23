Банк «Открытие» сделал выгоднее операции обмена валют для предпринимателей

В «Бизнес-портале» – интернет-банке «Открытия» для малого и среднего бизнеса – расширен функционал для проведения конверсионных операций, рассказали SIA.RU в банке.

Теперь в интернет-банке «Открытия» предприниматели могут использовать расширенные возможности конверсионных операций с помощью ордера. Классический вариант получить желаемый курс – выставить заявку (ордер типа TakeProfit) и ожидать, что система автоматически ее исполнит, когда рынок достигнет желаемого значения. Клиенту не нужно постоянно отслеживать курс – достаточно лишь выставить заявку и обеспечить наличие денежных средств на счете. При этом существует риск, что ожидания на улучшение курса не оправдаются.

Новый функционал «Бизнес-портала» позволяет ограничить потери от резкого изменения тренда в курсе валют на рынке. Теперь в заявке достаточно выставить опцию стоп-цена (Stop-loss) дополнительно к желаемому курсу. Это удобно, если клиент, к примеру, ожидал купить валюту не дороже 73 рублей за доллар США и указал стоп-цену 74 рубля, а фактически курс стал резко расти до 75 рублей – в этом случае система автоматически подаст заявку на сделку и совершит ее на этапе роста уже при уровне 74 рубля за доллар.

Еще один тип ордера, теперь доступный клиентам «Открытия», плавающая стоп-цена (TrailingStopLoss). В момент создания ордера система запоминает разницу между указанной клиентом стоп-ценой и текущим курсом и тем самым следит за динамикой валютного рынка. Например, при улучшении курса стоп-цена улучшится на аналогичное значение.

В «Онлайн-Конверсии» также теперь можно установить принудительное исполнение ордера. Клиент выставляет время – не позднее 20.00 МСК или 23.59 местного времени (если оно наступает раньше). Если к указанному времени текущий курс не достиг желаемого уровня или стоп-цены, система автоматически исполняет заявку по фактическому курсу, действовавшему на момент подачи, при наличии достаточной суммы на счете.