Компания En+ Group совместно с ИРНИТУ запустила проект «Будущий преподаватель»

En+ Group в партнерстве с ИРНИТУ запустила проект «Будущий преподаватель», который будет способствовать развитию кадрового потенциала преподавателей ИРНИТУ. Новая инициатива дополнит текущие образовательные программы компании, в числе которых «Лаборатория энергетики» и «Академия IT», рассказали SIA.RU в компании.

В качестве тестовой площадки выбрана кафедра теплоэнергетики Института энергетики ИРНИТУ. Участники программы – преподаватели вуза - будут проходить углубленную практику на всех предприятиях энергохолдинга по специально адаптированному под эти цели учебному плану. En+ Group предоставит всю производственную базу и технологические наработки для того, чтобы сотрудники вуза смогли понять, на каких объектах тепловой генерации и в каких условиях будут работать их выпускники. По итогам обучения первого потока будет рассмотрена возможность внедрения программы на других кафедрах Института энергетики.

En+ Group уделяет особое внимание подготовке кадров для энергетической отрасли региона, поскольку навыки, компетенция и знания сотрудников во многом определяют надёжность производственного процесса и эффективность внедрения новых технологий. Сотрудничество с вузами для поиска и подготовки лучших студентов - это часть кадровой политики En+ Group, приоритеты которой определил еще основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска. Компания сформировала устойчивую модель подготовки молодых специалистов, которая включает в себя все этапы образовательной системы: создание энергоклассов в школах, сотрудничество с профильными колледжами Иркутской области, совместные проекты с ИРНИТУ.

Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора En+ Group по управлению персоналом, отметила:

«Для компании En+ Group вопрос подготовки кадров является стратегически важным. Современная система технического образования должна быть нацелена на подготовку специалистов, чьи навыки, квалификация отвечают современным потребностям предприятий. Во многом это зависит от преподавателей, которые помимо фундаментальной теоретической базы должны обладать практическими знаниями, понимать, на какое производство придут выпускники, и разбираться в его особенностях. Преподаватели, которых мы подготовим совместно с ИРНИТУ, получат глубокое понимание специфики активов энергетического бизнеса En+ Group, и благодаря этому опыту смогут готовить наших будущих сотрудников на качественно другом уровне».

Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ, добавил:

«ИРНИТУ на протяжении многих лет готовит для компании En+ Group высококвалифицированных специалистов. Наши опытные преподаватели отлично владеют теорией, занимаются научной работой, но университету нужны и молодые кадры, которые подхватят это направление, и при этом будут знать производство, – тем более, оно динамично развивается, технологии каждый год меняются и нужно постоянно быть в тренде, чтобы транслировать актуальные знания студентам. Мы долго обсуждали различные форматы обучения, в итоге пришли к тому, что на трек «Будущие преподаватели» могут зайти либо магистры, либо аспиранты. Пока они обучаются, университет обеспечивает им достойную стипендию в размере 55 тысяч рублей, а после защиты кандидатской диссертации - заработная плата не ниже чем на производстве. Уверен, что новый проект даст соответствующие результаты. На будущий год в партнерстве с En+ Group мы планируем набрать будущих преподавателей по направлению электрические станции и системы, поскольку это направление сейчас важно для компании».