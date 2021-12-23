Вспышку заболеваемости зафиксировали в Иркутском районе

В тройке лидеров по приросту – Иркутск, Братск и Ангарск.

За прошедшие сутки наибольший прирост заболевших зафиксировали в Иркутске (+208), Братске (+59), Ангарске (+51), Иркутском районе (+46) и Черемхово (+26).

С начала пандемии наибольшее число зараженных зафиксировали в:

Иркутске – 51 950,

Ангарске – 13 621,

Братске – 10 408,

Иркутском районе – 9 787,

Усть-Илимске – 8 401.

Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.