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Вспышку заболеваемости зафиксировали в Иркутском районе

В тройке лидеров по приросту – Иркутск, Братск и Ангарск.

За прошедшие сутки наибольший прирост заболевших зафиксировали в Иркутске (+208), Братске (+59), Ангарске (+51), Иркутском районе (+46) и Черемхово (+26).

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Эксперты заявляют о выходе Приангарья на плато заболеваемости. «Эпидобстановка оставляет желать лучшего. Мы находимся на плато высоких показателей», – говорит начальник эпидемиологического отдела министерства здравоохранения региона Андрей Секунда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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