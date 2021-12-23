В Иркутске открыли интерактивную экспозицию в музее ИНК о развитии нефтегазодобычи в Восточной Сибири

В Иркутске открыли интерактивную экспозицию «ИНК. 20 лет. Сибирская история» в корпоративном музее Иркутской нефтяной компании, посвященную развитию нефтегазодобычи в Восточной Сибири, рассказали SIA.RU в компании.

Музей оснащен современным мультимедийным оборудованием: 15 проекторами, системами с оптическим распознаванием, сенсорными мониторами, гибкой системой освещения. На одной из стен музея размещен экран обратной проекции, который в режиме ожидания представлен в виде водной глади. Система мониторинга отслеживает статус всего оборудования и предупреждает о возможных сбоях в работе.

В музейной экспозиции есть раздел, посвященный поиску и разведке нефти – с начала 20-го века и заканчивая 90-ми годами. Один из блоков посвящен газохимическому кластеру, который компания реализует на севере Иркутской области.

­– Мы не только пытаемся сохранить историю своей компании, а также стремимся восстановить историю поиска и разведки нефти и газа в советское время, особенно историю Востсибнефтегазгеологии. В девяностые годы управление упразднили, а многие документы утрачены. Многие люди уже ушли из жизни, но все они в сложнейших сибирских условиях совершали открытия, благодаря которым началось развитие нефтегазовой провинции Сибири и дело которых успешно продолжает Иркутская нефтяная компания.

Не только добывая нефть из разведанных в далекое время месторождений, но и открывая новые нефтяные и газовые месторождения, – рассказала руководитель направления «Корпоративный музей» Людмила Чернявская.

Подрядчиком выступила компания «Аскрин» из Санкт-Петербурга, ранее выполнившая экспозиции и мультимедийные оснащения для музеев Петергофа, Государственного Дарвиновского музея, детского лагеря «Артек», крупнейших нефтяных компаний России, а также создавшая павильон «Нефть» на ВДНХ.

Экспозицию смогут посетить школьники, студенты и ветераны отрасли. Предварительная запись – по телефону 211-352, доб. 2420 или эл.почте chern@Irkutskoil.ru. Планируется, что после окончания пандемии музей будет доступен всем желающим жителям Иркутска и региона.