Путин рассчитывает, что Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу в 2022 году

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря рассказал, что, предположительно, страна достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу в 2022 году.

«Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%. Надеюсь, в следующем году где-то в конце первого квартала, во втором квартале мы достигнем этого уровня», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что в некоторых странах уже говорят о необходимости поднимать коллективный иммунитет до уровня 90-95% для эффективной борьбы с пандемией.

В настоящий момент коллективный иммунитет в нашей стране составляет 59,4% с учетом и переболевших, и вакцинированных.