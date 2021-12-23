Вопрос о передаче Байкала в федеральную собственность не обсуждался – Путин

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции 23 декабря ответил на вопрос журналистки из Республики Бурятия, которая выразила опасениt, что озеро Байкал может стать федеральной собственностью. По ее мнению, это может негативно сказаться на жизни местных жителей. Глава страны же заявил, что ему даже неизвестно, что такой вопрос обсуждался.

«Мне неизвестно, что обсуждается вопрос о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. В любом случае, хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше. <…> Речь наверняка шла о том, чтобы выделить дополнительные ресурсы для того, чтобы поддержать уникальную экосистему Байкала, наладить соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там жизнь и работу. Если те, кто у Байкала проживает, хоть в чем-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдет», – сказал президент.

Региональные власти в свою очередь прокомментировали высказывание президента и пообещали развивать прилегающие к Байкалу территории «не в ущерб экологической системе уникального озера, которое уже более двадцати лет входит в Список всемирного природного наследия ЮНЕСКО».