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Закрыт для посещения один из маршрутов в Листвянке

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сообщило о закрытии для посещения маршрута «Камень Черского» на территории Листвянского лесничества.

«Как сама туристическая тропинка, так и существующая на ней санитарная зона требуют реконструкции, – констатируют специалисты отдела развития познавательно туризма ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Провести необходимые работы будет возможно после схода снежного покрова и установления положительных температур», – сообщили в организации.

Разрешение на посещение данного маршрута не выдаются с 22 декабря 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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