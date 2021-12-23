«Гринпис» выступил против строительства мусоросжигательных заводов в двух регионах Сибири

Независимая международная природоохранная некоммерческая организация «Гринпис» выступила против строительства девяти мусоросжигательных заводов в регионах России, в том числе, в Иркутской и Омской областях, расположенных на территории Сибири, сообщается на сайте российского отделения объединения.

«Мусоросжигательные заводы собираются построить возле крупнейших городов с населением более 500 тысяч человек. Сейчас в планах обозначены Воронежская, Иркутская, Ленинградская, Омская области, Краснодарский край, Башкортостан и Подмосковье. Их общая стоимость составляет 342,5 миллиарда рублей, из бюджета ведомство предлагает выделить на это 37,55 миллиарда рублей», – говорится в сообщении.

По мнению «Гринписа», выделенные на проекты деньги лучше потратить на сокращение образования отходов, развитие раздельного сбора мусора и его переработки, «а не на вредные технологии». Организация поясняет, что «для выхода из мусорного кризиса необходимы более системные и бережные меры – ограничение оборота одноразовых товаров, развитие переработки и инфраструктуры для использования многоразовых товаров, тары и упаковки».

Согласно проекту Минпромторга, строительство девяти мусоросжегательных заводов в России завершат к 2024 году. Общая мощность предприятий по сжиганию мусора – 4,93 млн тонн в год. В дальнейшем количество таких заводов в стране планируют увеличить до 25.