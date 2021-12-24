10 цитат Путина с большой пресс-конференции

Вчера,23 декабря, состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, готов ли жить в Сибири, что ничего не знает о передаче Байкала в федеральную собственность, отметил необходимость срочного переселения людей из трущоб, а также прокомментировал сообщения западных СМИ о готовящейся в январе войне с Украиной. SIA.RU записал 10 наиболее ярких цитат.

1. Экономика России оказалась лучше подготовленной к шокам

Президент страны Владимир Путин считает работу правительства и Центробанка удовлетворительной.

– Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции и вынужденными ограничениями… все-таки оказалась более мобильной и готовой к таким вызовам, чем многие ведущие, – сказал господин Путин.

Уровень спада он оценил в 3%, рост ВВП России по итогам года ожидается в 4,5%, рост реальных доходов населения к концу года, по прогнозам, составит 3,5%.

2. Инфляция в 8% – это много для России, но ЦБ делает все правильно

Путин знает о претензиях бизнеса к Центробанку и о «неудовлетворенности реального сектора от повышения ставок». По его мнению, «можно поругивать» регулятора, но его работу он оценивает положительно.

– Если бы ЦБ не повышал ключевую ставку, то ситуация в России могла бы быть, как в Турции, где из-за снижения ключевой ставки курс национальной валюты уже несколько раз обновил минимум.

Глава государства считает, что инфляция в 8% – это много для России, необходимо вернуться к показателю в 4%.

3. Китай неизбежно станет первой экономикой мира

Владимир Путин подчеркнул, что некоторые экономические показатели в Китае уже сейчас выше, чем в США.

– Сегодня уже Китай по паритету покупательной способности по экономике больше американской Пройдет еще 2035 год, 2050-й, Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям, – сказал президент.

4. Надо забирать людей из трущоб

Комментируя вопрос о переселении людей из ветхого жилья, Владимир Путин отметил, что население нужно «срочно забирать из трущоб».

– Надо разобраться с теми людьми, которые живут, выплачивая ипотеку. Если такая проблема существует, мы ответ поищем. Я всегда исходил из того, что аварийное жилье когда-то было при царе Горохе построено, разваливается, и людей срочно надо забирать из этих трущоб»,— сказал президент. – Будет ли признано аварийное жилье после 1 января 2017 года и будут ли выделяться для этого соответствующие деньги? Будут, программа готовится.

5. Европа сама создала себе проблемы с газом

Владимир Путин отверг обвинения в адрес «Газпрома» о недостаточных поставках газа и заявил, что европейские власти «врут все время, тень на плетень наводят». По его мнению, дефицит газа возник из-за того, что Евросоюз «кошмарит» свои нефтегазодобывающие компании, и те не вкладывают необходимые деньги в расширение добычи. «Газпром» поставляет весь объем, который запрашивают по контрактам.

– И не только весь объем, но и увеличил поставку чуть ли не на 12% или на 20%. И в Европу в целом увеличивает поставки. По-моему, это единственная компания мировая, которая вот так себя ведет, – подчеркнул президент.

6. Нужен целевой уровень коллективного иммунитета 80%

Президент России Владимир Путин назвал целевым уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу показатель «под 80%».

– У нас, к сожалению, низкий уровень вакцинации. У нас он какой? 59,4% на сегодняшний день или вчерашний вечер... Имеются в виду и переболевшие, и привитые. У нас 70 млн сделали первую прививку, 70 с небольшим – два укола. Но этого недостаточно. Нам нужен коллективный иммунитет где-то под 80%, – сказал господин Путин.

7. Принудительной вакцинации не должно быть

Владимир Путин, обсуждая вопрос о принудительной вакцинации от коронавируса, отметил, что люди всегда найдут способ обойти ограничения и выступил против преследования противников вакцинации. Единственный способ простимулировать вакцинацию, по его мнению, – «терпеливо объяснять» необходимость этой процедуры. А вот с подделкой сертификатов вакцинации, считает президент, нужно бороться уголовными мерами.

– Мера действия равна мере противодействия. У нас народ изобретательный. Сразу появятся способы обойти это стремление надавить,– сказал господин Путин. – Надо с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию.

8. Складывается впечатление, что Украина готовит наступление на Донбасс

Президент России Владимир Путин, комментируя информацию западных СМИ о том, что Россия якобы готовится к вторжению на Украину, заявил, что в последнее время складывается впечатление, что украинские власти «готовят третью военную операцию» в Донбассе, а Москве угрожают санкциями за вмешательство в ситуацию.

– Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать – такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому, – отметил Владимир Путин.

9. Вопрос о передаче Байкала в федеральную собственность не обсуждался

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистки из Республики Бурятия, которая выразила опасения, что озеро Байкал может стать федеральной собственностью. По ее мнению, это может негативно сказаться на жизни местных жителей. Глава страны же заявил, что ему даже неизвестно, что такой вопрос обсуждался.

– Мне неизвестно, что обсуждается вопрос о том, что Байкал должен стать федеральной территорией. В любом случае, хочу это подчеркнуть, он не будет от людей дальше. <…> Речь наверняка шла о том, чтобы выделить дополнительные ресурсы для того, чтобы поддержать уникальную экосистему Байкала, наладить соответствующую хозяйственную деятельность, чтобы она ничему не мешала, и помочь людям организовать там жизнь и работу. Если те, кто у Байкала проживает, хоть в чем-то сомневаются, не должно быть никаких опасений за то, что это произойдет, – сказал президент.

10. Сибиряки – золотой фонд России

Президент Путин назвал сибиряков золотым фондом России по ценностям и моральным качествам.

– Меня спрашивали, где бы вы хотели жить? В Москве или Санкт-Петербурге? В Сибири мне тоже очень нравится. Уникальная экосистема и уникальные люди, – сказал президент в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

Он отметил, что среди сибиряков "всякие есть", но если говорить в целом, то люди, живущие там – "золотой фонд России по своим ценностям и моральным качествам".