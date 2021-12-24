Цены на товары и услуги в Приангарье за ноябрь выросли на 1,2%

В ноябре самый значительный рост цен наблюдался на капусту – +28%, сообщает Иркутскстат.

Средняя цена за килограмм капусты составила 47 рублей, что в 2 раза выше ноябрьской цены прошлого года.

Прочая плодоовощная продукция также продолжала расти в цене: стоимость помидоров увеличилась +8%, картофеля и моркови - на 5%, зелени – +4%.

Кроме того, подорожали некоторые мясные продукты – свинина бескостная (+5%), консервы мясные для детского питания и сырокопченые колбасы (+ 4%).

По отдельным группам товаров и услуг индекс потребительских цен в ноябре составил:

продукты питания (без алкогольных напитков) – 101,4%,

алкогольные напитки – 100,0%,

непродовольственные товары – 101,3%,

на платные услуги – 101,0%.

В ноябре многие производители хлебобулочных изделий подняли цены на свою продукцию, в результате розничные цены на хлеб из ржаной муки выросли на 4%, хлеб и изделия из пшеничной муки 1 и 2 сорта – +3%, из муки высшего сорта – на 2%. Средние цены на хлеб (в пересчете за килограмм) в ноябре составили 79 руб., 69 и 118 руб. соответственно.

Вместе с тем, на 8% снизилась цена на лимоны, подешевели огурцы (-7%), яблоки (-6%), лук (-3%).

Из непродовольственных товаров в ноябре вновь наблюдался рост цен на осенне-зимнюю одежду и обувь: детские трикотажные варежки и утепленные комбинезоны (+4%), женские трикотажные шапки и джемперы (+3%), женские дубленки и кожаные зимние сапоги, мужские кожаные зимние ботинки (+2%).

Снижение цен наблюдалось на миксеры и блендеры (-3%), сумки женские из натуральной кожи (-2%), мягкие и пластмассовые игрушки (на 1%).

В ноябре на 8% поднялись цены на подержанные импортные автомобили, а новые (отечественные и импортные) подорожали на 1,5-2%. В среднем новый отечественный автомобиль обойдется в 700 тыс. рублей, импортный – 1,3 млн рублей. Кроме того, подорожало дизельное топливо (+8%), бензин (в пределах 1%).

В ноябре на 23% повысилась абонентская плата за радиотрансляционную точку, теперь она составляет 160 рублей в месяц. Услуги мобильной связи обходятся в среднем в 402 рубля в месяц, рост за ноябрь – на 5%.

Поездка в маршрутном такси стала дороже на 13,9%. Повысилась стоимость билетов в купейный вагон – на 10,4%. Проезд в городском автобусе подорожал на 4,9%.