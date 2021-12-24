En+ Group «взялась» за преподавателей вузов

Дефицит кадров – сейчас общероссийский тренд. Причём не хватает как просто рабочих рук, так и квалифицированного персонала. Ситуация усугубляется ещё и тем, что готовить новых специалистов возможно скоро тоже будет некому: по данным Высшей школы экономики, возраст большей части вузовских преподавателей – около 60 лет. «Формируя на протяжении многих лет устойчивую модель подготовки студентов для энергетики региона, мы столкнулись с острым вопросом по преподавательскому составу», – отмечает Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. «Да, у нас есть именитые профессоры, отменно знающие теорию, но нужны молодые люди, которые будут знать и современное производство», – подтверждает ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. Порталу SIA.RU они рассказали, как бизнес и высшая школа решают актуальную проблему.

Спрос, потребность и заинтересованность сторон

Михаил Юрьевич, компания En+ Group особое внимание уделяет подготовке кадров для энергетической отрасли региона, организует для них много образовательных программ. Теперь вы решили заняться ещё и развитием кадрового потенциала преподавателей ИРНИТУ и запустили совместный пилотный проект «Будущий преподаватель». Зачем это нужно компании?

М. Хардиков: Да, мы действительно очень много внимания уделяем студентам – тем, кто завтра должен прийти к нам на производство. Это многоступенчатая программа, которая начинается со школьной скамьи, с энергоклассов. Если говорить о средне-специальном образовании, то мы сотрудничаем с колледжами Иркутской области. В высшем профессиональном образовании реализуем многочисленные проекты совместно с ИРНИТУ. Один из таких проектов – «Корпоративный учебно-исследовательский центр «ЕвроСибЭнерго», откуда уже гарантированно привлекаем ребят на производство.

Нужно понимать, что вся эта система должна работать слаженно. Поэтому на протяжении многих лет мы формировали устойчивую модель подготовки молодых специалистов, а сейчас столкнулись с тем, что помимо необходимости привлекать студентов, нужно решать ещё и острый вопрос с преподавательским составом профильных кафедр. Безусловно, мы вряд ли бы стали заниматься этим проектом самостоятельно – без обсуждения с руководством ИРНИТУ. Вместе с коллегами мы не просто выяснили, что спрос на преподавателей есть, но и обсудили, какие ресурсы нашей компании требуются для решения проблемы.

Преподаватели, которых мы подготовим совместно с ИРНИТУ, получат глубокое понимание активов энергетического бизнеса En+ Group, и благодаря этому опыту смогут готовить наших будущих сотрудников на качественно другом уровне.

Пилотный проект по развитию кадрового потенциала запущен на кафедре теплоэнергетики. Почему именно на этой кафедре?

М. Хардиков: Мы работаем со всеми кафедрами Института энергетики ИРНИТУ, но при этом тепловые электростанции и тепловые сети являются самым крупным активом энергетического бизнеса En+ Group в Иркутской области. К тому же тепловая энергетика – это не только очень сложный, но и крайне стратегически важный сектор экономики: без тепла в Сибири, да и в целом, наверное, в России, невозможно представить комфортные условия для проживания. В связи с этим в Иркутской области наш основной фокус внимания всегда направлен на тепловую энергетику. Поэтому для пилотного проекта мы выбрали подготовку преподавателей для кафедры теплоэнергетики. К тому же там есть такая потребность и заинтересованность со стороны завкафедрой Екатерины Самаркиной.

Но это только первый шаг. Если после старта этого проекта, мы поймём, что он успешен, и будет актуален для других подразделений ИРНИТУ, то по согласованию с руководством университета, сможем готовить преподавателей и для других кафедр Института энергетики.

Расскажите подробнее, в чём суть вашего участия в проекте «Будущий преподаватель»?

М. Хардиков: Это практическая составляющая обучения будущих преподавателей.

Завтрашний преподаватель помимо фундаментальной теоретической базы должен уже сегодня обладать практическими знаниями, должен понимать, на какое производство придут выпускники вуза, и разбираться в его особенностях. Будущие преподаватели будут проходить углубленную практику на всех наших предприятиях, причём не по программе для студентов, а по специально адаптированной под эти цели. Мы готовы предоставить всю свою производственную базу, все наши технологические наработки для того, чтобы преподаватель после этой программы имел чёткое представление о том, на какие тепловые электростанции и тепловые сети пойдут работать его выпускники.

Штучная подготовка

Михаил Викторович, есть желающие обучаться по программе для будущих преподавателей?

М. Корняков: Каждый год мы анализируем кадровый состав наших кафедр, средний возраст преподавателей, результативность работы кафедр в научном, методическом плане и видим, что кадровая проблема есть. Да, мы уже хорошо и качественно готовим для компании En+ Group будущих специалистов, но в то же время получаем от наших кафедр сигнал, что в итоге все выпускники уходят работать на производство, никто не остаётся в вузе, и в скором времени уже некому будет преподавать.

Да, у нас есть именитые профессоры, которые отлично владеют теорией, занимаются научной работой, но нужны молодые люди, которые подхватят это направление, и при этом будут знать производство, – тем более, оно динамично развивается, технологии каждый год меняются и нужно постоянно быть в тренде, чтобы оперативно обучать этому ребят.

А почему выпускники предпочитают работать на производстве, а не преподавателями в вузе?

М. Корняков: Всё просто:En+ Group – это стабильное, высокотехнологичное производство, с хорошей заработной платой. Решение мы увидели в том, чтобы магистрантам на время учёбы обеспечить стипендию, а будущим преподавателям зарплату не ниже, а даже чуть выше, чем в En+ Group.

Сколько времени займёт обучение по программе «Будущий преподаватель»?

М. Корняков: Если зайти в трек на уровне магистратуры, то это путь не быстрый. Нужно будет пять лет, чтобы защитить кандидатскую диссертацию и стать старшим преподавателем. Если зайти на уровне аспирантуры, – три-четыре года. Но во время учёбы будущие преподаватели, тем не менее, смогут вести лабораторно-практические занятия, или ассистировать доцентам.

И сколько человек в год вы будете готовить?

М. Корняков: Мы долго обсуждали различные форматы обучения, кто может на этот трек зайти, на каких условиях. В итоге пришли к тому, что на трек «Будущие преподаватели» могут зайти либо наши магистры, либо аспиранты. Соответственно, пока они обучаются на этом треке, мы обеспечиваем им стипендию со всеми доплатами в размере 55 тысяч рублей в месяц, а когда заканчивают учёбу и защищает кандидатскую диссертацию, то становятся старшими преподавателями с зарплатой не ниже 65 тысяч рублей.

Понятно, что нам не нужны десятки преподавателей в год. Это буквально, 2-3 человека. В первом наборе семь человек проявили желание заниматься по программе, но мы отобрали двух, которые будут обучаться по согласованным с компанией учебным планам. Для организации обучения педагогов мы взяли бизнес-модель «Корпоративного учебно-исследовательский центра «ЕвроСибЭнерго».

То есть, несмотря на необходимость в преподавателях, это будет штучная подготовка?

М. Корняков: Для наших потребностей это нормальный темп.

М. Хардиков: Самое главное, чтобы потом ребята, которые закончат эту программу, действительно были востребованы, для них были вакантные позиции преподавателей в вузе именно по той специальности, по которой они будут дополнительно обучаться. Поэтому гонки за количеством здесь, на самом деле, нет и быть не может. Это подготовка не ради подготовки. Здесь очень важно понимать, что та сторона, которая организовала проект и в нём заинтересована, способна потом обеспечить второй шаг: гарантированно взять человека на работу.

Процесс непрерывной эволюции

А есть какие-то кардинальные различия между вузовскими преподавателями прошлых лет и теми, кто нужен завтра? Ведь, по сути, практические знания по предмету, который ты преподаёшь, требовались всегда.

М. Корняков: В плане педагогики, я думаю, кардинальных различий нет, поскольку главная задача преподавателя заинтересовать и мотивировать студента к получению знаний. При этом преподаватель должен знать не только фундаментальные основы своего предмета, но и постоянно мониторить, что происходит в промышленности, видеть новые тренды и даже мыслить не опережение, чтобы будущие специалисты тоже знали эти тренды, и, приходя на работу, могли их применять для развития компании.

Мы, к примеру, уже видим, что на следующий год по согласованию с En+ Group будем открывать трек будущих преподавателей по направлению электрических станций и систем, поскольку это направление сейчас важно для компании. При этом средний возраст преподавателей на профильной кафедре – 70 лет, а самому молодому – в пределах сорока.

М. Хардиков: Сделаю акцент на трендах, почему им уделяется так много внимания, и почему будущий преподаватель должен в них разбираться.

Так, сейчас огромное значение придаётся экологии. А энергетика напрямую связана с экологией, и с пониманием того, как отрасль должна развиваться и меняться в этом плане.

Ещё важный тренд – цифровизация и сквозная автоматизация. Если вчера нужно было знать принципы гидравлических схем, чтобы управлять ими вручную, то сегодня нужно понимать, как работает автоматизированная система управления, владеть современными компьютерными технологиями, чтобы понимать, к чему могут привести те или иные удалённые действия и воздействия на оборудование.

Кроме этого, производственники, которые в предыдущей парадигме всегда говорили только «мы за надёжность», сегодня должны понимать экономику и разбираться в последствиях своих решений – принесут ли они прибыль компании или только увеличат расходы.

Все эти тренды уже сегодня меняют логику производства, и молодые специалисты должны быть обучены в соответствии с требованиями, которые есть на предприятии именно сейчас. Чтобы не было так: они приходят на работу, а им говорят, забываем всё, чему вас учили в вузе, и начинаем учиться заново. Вот этого разрыва мы не можем себе позволить.

Но чтобы стать настоящим инженером-профессионалом, разве сейчас не надо после вуза начинать работу с «низов», чтобы, как говорится, всё пощупать своими руками, и знать назначение каждого винтика?

М. Корняков: Сейчас все эти стадии интегрированы во время обучения в университете. Например, чтобы попасть на первую практику по некоторым специальностям, ребята должны получить рабочие профессии. И именно на практике они узнают производство руками. Когда они уже идут на преддипломную практику, то работают больше как инженеры, осваивают какие-то программные продукты, технологии процессов.

Так что задача будущих преподавателей заключается как раз в том, чтобы как можно большую часть времени обучения провести на производстве и узнать его во всех деталях.

Такая коллаборация между бизнесом и высшим образованием – это уникальный иркутский опыт, или вы ориентировались на какие-то подобные примеры?

М. Корняков: Если говорить о треке подготовки будущих преподавателей, то таких примеров по стране я не знаю. Но мы уверены, что эта модель принесёт соответствующие результаты.

М. Хардиков: Расширение взаимодействия между бизнесом и вузом – это абсолютно логично. Вот когда этого нет, это плохо.

Знаете, когда на каком-то заводе прерывается выпуск продукции, страдают потребители этой продукции. Но её, тем не менее, скорее всего можно чем-то заменить, или привезти из другого региона, страны. Когда сбой происходит в электроэнергетике, это ощущают абсолютно все. Поэтому мы не можем позволить себе не развивать систему подготовки кадров и систему подготовки преподавателей для этих кадров. И то, что команда ИРНИТУ всегда с энтузиазмом откликается на наши идеи и инициативы, а также предлагает новые, мне кажется, должно послужить примером для всей страны. В частности, таким уникальным примером может быть наш корпоративный учебно-исследовательский центр. Поверьте, я знаю, о чём говорю: у En+ подписаны соглашения более чем с семью российскими техническими вузами, и ни в одном нет такого центра, кроме Братского госуниверситета, но его можно считать нашим общим проектом в регионе. Поэтому мы должны развивать направление подготовки кадров дальше, так как обязаны обеспечивать кадровую защищенность предприятий электроэнергетики Иркутской области. Если для этого нужно выстроить с вузом ещё и систему подготовки преподавателей, значит, мы будем это делать, потому что коллаборация – это процесс непрерывной эволюции и совершенствования.