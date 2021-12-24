Урожай зерновых даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам существенный экспортный потенциал – Владимир Путин

В 2021 году в России собрано 123 миллиона тонн зерна. Такие данные озвучил в ходе пресс-конференции президент Российской Федерации Владимир Путин.

– Урожай зерновых у нас чуть меньше, чем в прошлом году, из-за погодных условий: было 133,5, стало 123 [миллиона тонн], но это очень хороший результат, который даст нам возможность не только обеспечить себя, но и сохранит нам очень существенный экспортный потенциал, – подчеркнул глава государства.

В Иркутской области в 2021 году аграрии собрали рекордный урожай зерна и обеспечили максимальную историческую урожайность зерновых культур валовый сбор зерна в хозяйствах всех категорий. После подработки составил 917,7 тысяч тонн. Это лучший результат за последние 30 лет. Кроме того, впервые в истории региона урожайность зерновых и зернобобовых культур превысила 22 центнера с гектара. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

С полей Иркутской области собрано также 94,2 тысячи тонн масличных культур, что на 39,8% превышает объём прошлого года, 333,2 тысячи тонн картофеля и 94,1 тысячи тонн овощей.

– Несмотря на неблагоприятные погодные условия, по последним статистическим данным аграрии региона не только превысили запланированный в начале года объём производства зерна, но и поставили настоящие рекорды как по валовому сбору, так и по урожайности зерновых культур. Благодарю тружеников полей за столь высокие результаты работы, – отметил Игорь Кобзев.

Губернатор региона сообщил, что в этом году в Приангарье впервые была введена стимулирующая субсидия для аграриев за прирост производства зерновых культур. Из федерального и регионального бюджета на это было направлено 268,3 млн рублей. Ещё 64,1 млн рублей выплатили за прирост производства масличных (за исключением рапса, сои и подсолнечника) и кормовых культур, картофеля и овощей открытого грунта.

Как рассказал министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков, ранее рекорд по объёму собранного зерна в постсоветский период в Приангарье был установлен в 2017 году, тогда аграрии намолотили 869 тысяч тонн. Наивысшая зафиксированная урожайность зерновых и зернобобовых культур составляла 21,1 центнера с гектара, такой показатель аграрии демонстрировали в 2014 году.