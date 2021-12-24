Новые кинозалы открыли в двух посёлках Иркутской области

Они расположены в центре досуга «Кристалл» посёлка Тыреть и Баяндаевским межпоселенческом культурно-спортивном комплексе, рассказали SIA.RU в администрации области.

Залы рассчитаны на 264 и 190 мест.

Они созданы на средства субсидии Федерального Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Он провёл специальный конкурс, победители которого получили по пять миллионов рублей. На эти средства учреждения приобрели и установили кинопроекторы, большие экраны, акустические системы, громкоговорители, оборудование для тифлокомментирования, которое позволит посещать сеансы слабовидящим людям.

С 2015 года в регионе было открыто 20 кинозалов. Два из них – в этом году.