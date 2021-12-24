Назван ТОП-5 новогодних подарков для иркутян

МТС проанализировал (есть у SIA.RU) предпочтения иркутян в период предновогодних покупок. Анализ собственных данных МТС Банка за первую половину декабря 2020 и 2021 годов показал, что гаджеты и электроника – самые популярные новогодние подарки, а лотерейные билеты стали безоговорочным лидером по приросту продаж.

В декабре одной из забот многих жителей региона становится покупка подарков на Новый год. Аналитики МТС Банка выделили пять категорий, в которых заметно увеличивается количество транзакций в декабре по сравнению с остальными месяцами года и предположили, какие подарки россияне смогут найти под новогодней елкой.

ТОП 5 новогодних подарков:

Гаджеты, электроника и бытовая техника – вероятность получить в подарок 30%. Самое большое количество продаж из рассматриваемых категорий приходится на электронику и аксессуары. В этой категории самый большой средний чек – 7960 рублей. Смартфоны по-прежнему остаются приятными и желанными подарками. Игрушка – 25%. Подарок, который сделает счастливым любого ребенка, а взрослого можно порадовать красивой елочной игрушкой. Средний чек – 1350 рублей. Лотерейный билет – 23%. Россияне продолжают верить в чудо и надеются сорвать джекпот в новогоднюю лотерею. Здесь самый маленький средний чек – 1540 рублей. Ювелирные украшения – 12%. Эти подарки запомнятся надолго, дарят их обычно дорогим и близким людям. Средний чек – 3690 рублей. Сувенир – 10%. Традиционно перед Новым годом востребованы сувениры с символом наступающего года, набирает популярность игра Тайный Санта. Средний чек – 1020 рублей.

Наиболее бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки лотерейных билетов – в 2,2 раза, гаджетов и электроники – в 2,1 раза и ювелирных изделий – 86%.

Мужчины тратят немного больше женщин на покупку новогодних подарков. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 56% приходится на представителей сильного пола.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Иркутской области. Учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2020-2021 годов.