Райффайзенбанк: почти половина зарплатных карт выпускается без бумажных PIN-конвертов

Райффайзенбанк отказался от бумажных PIN-конвертов для новых зарплатных клиентов. Установить PIN-код для своей карты клиенты смогут при ее активации — на сайте банка или по телефону через колл-центр. Банк предложил действующим зарплатным клиентам перейти на такую же систему, и в результате 44% зарплатных карт уже выпускаются без PIN-конвертов.

«Отказ от PIN-конвертов — это возможность значительно снизить количество используемой бумаги. Функция установки PIN-кода легко обеспечивается цифровыми каналами. Кроме того, это упрощает сервис для клиента — не нужно запоминать код из конверта, он не потеряется и его не придется специально менять», - отметила Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе.