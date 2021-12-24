Иркутяне предпочитают корпоративам премии

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU) у жителей Иркутской области, насколько они любят новогодние корпоративы и согласны ли отказаться от них ради премии.

Если бы у сотрудников из Иркутской области была возможность выбора, 67% из них предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию, а праздник выбрали бы лишь 27%. Чаще других предпочтение деньгам отдают производственники (80%), начинающие специалисты (79%) и административный персонал (78%).

В целом 81% работающих сибиряков посещают корпоративы, из них 44% делают это постоянно, 38% присоединяются к празднику лишь изредка, а 20% и вовсе их игнорируют. Любители вечеринок с коллегами преобладают среди жителей Алтайского края (60%), Новосибирской области (48%) и Томской области (46%). В Иркутской области таких 43%.

В разрезе профсфер больше всего постоянных посетителей предновогодних корпоративов среди HR-специалистов (60%), представителей сферы искусства и медиа (56%) и в среде банковских служащих (52%). Не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%).

Половина работников Иркутской области признаются, что любят корпоративы и считают их отличной возможностью пообщаться с коллегами в неформальной обстановке (50%). 8% отмечают, что это хороший повод принарядиться и показать себя (чаще всех такой ответ давали в сфере продаж), а 3% любят поесть за счет компании.

Еще 40% опрошенных не любят корпоративы. Из них 48% считают себя интровертами и в целом избегают массовых мероприятий, 30% отмечают, что там скучно, 25% сетуют на нехватку времени, 16% не хотят общаться с коллегами, а 13% беспокоятся о здоровье и не готовы лишний раз контактировать с людьми.