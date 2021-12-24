По итогам 11 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 82,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль банка «Открытие» за 11 месяцев 2021 года согласно российским стандартам бухгалтерского учета составила 82,3 млрд рублей. В ноябре 2021 года банк «Открытие» заработал 7,8 млрд рублей чистой прибыли, рассказали SIA.RU в банке.
Ключевые показатели банка за ноябрь 2021 года:
- Активы банка в ноябре увеличились на 220 млрд рублей (+7,4%) в основном за счет роста кредитного портфеля и ликвидных активов.
- Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 66 млрд рублей (+3,3%) за счет увеличения портфеля юридических лиц на 69 млрд рублей (+4,8%).
- Средства клиентов выросли на 209 млрд рублей (+10,0%) за счет увеличения текущих остатков на счетах юридических лиц на 213 млрд рублей. Средства физических лиц выросли на 18 млрд рублей.
- Чистая прибыль банка «Открытие» за ноябрь составила 7,8 млрд рублей.
- Регуляторный капитал увеличился на +6,7 млрд рублей (+1,9%) за счет финансового результата.
Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 11 месяцев 2021 года:
- По итогам 11 месяцев 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 597 млрд рублей (+23,1%) до 3,18 трлн рублей.
- Рост кредитного портфеля с начала года составил 403 млрд рублей (+23,9%) до 2 087 млрд рублей на 1 декабря 2021 года.
- Кредитный портфель юридических лиц вырос на 321 млрд рублей (+27,0%) до 1 510 млрд рублей. Объем кредитов, выданных за 11 месяцев 2021 года корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, составил 1 364 млрд рублей, что на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кредитный портфель физических лиц увеличился на 82 млрд рублей (+16,5%), составив 577 млрд рублей на 1 декабря 2021 года. С начала 2021 года банк выдал 277 млрд рублей розничных кредитов, что на 11% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов по итогам 11 месяцев 2021 года выросли на 381 млрд рублей (+19,9%) до 2 292 млрд рублей в основном за счет увеличения средств юридических лиц до 1 270 млрд рублей (+34,9%). Средства физических лиц увеличились на 5,4% до 1 023 млрд рублей на 1 декабря 2021 года.
Чистая прибыль банка по итогам 11 месяцев 2021 года составила 82,3 млрд рублей, что на 3% больше результата за аналогичный период прошлого года (80,2 млрд рублей).
Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 151,4 млрд рублей, что на 27% выше результата за аналогичный период прошлого года (119,2 млрд рублей) за счет роста регулярных банковских доходов – процентных доходов (при стабильном объеме процентных расходов) и чистых комиссионных доходов.
Процентные доходы банка по итогам 11 месяцев 2021 года составили 154,9 млрд рублей, что на 21% больше результата за аналогичный период прошлого года (128,2 млрд рублей).
Комиссионные доходы банка по итогам 11 месяцев 2021 года составила 24,4 млрд рублей, что на 11% больше результата за аналогичный период прошлого года (22,0 млрд рублей).
Операционные расходы за 11 месяцев 2021 года увеличились на 11% до 64,9 млрд рублей, в два с половиной раза медленнее роста доходов.
Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 декабря 2021 года составил 367,1 млрд рублей (+9,3% с начала года).
Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с запасом: по состоянию на 1 декабря 2021 года Н1.0 составил 13,1% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 – 107,5% (пороговое значение: 15%), Н3 – 124,6% (пороговое значение: 50%).