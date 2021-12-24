Новая техника пришла в иркутский «Горзеленхоз»

Семь новых машин помогут в очистке скверов и парков.

«Впервые за долгие годы предприятие получило специальное навесное оборудование: пересаживатели деревьев, косилку, измельчитель пней и другие установки. Специалисты ждут весны, чтобы попробовать всё в деле, а особенно – пересадку крупномерных деревьев. С помощью этого устройства станет возможно создавать новые аллеи с деревьями высотой в 3-4 метра буквально за считанные дни», – рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов на своей странице в Инстаграм.