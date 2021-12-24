Рынок онлайн-торговли продуктами питания вырастет до 1 трлн рублей

AliExpress Россия и Центр экспертиз и интегральных моделей (ЦЭИМ) исследовали российский рынок e-grocery (исследование есть у SIA.RU).

По прогнозам экспертов, объём рынка по итогам 2021 года составит 300 млрд рублей, к 2023 году он может достигнуть 500-600 млрд руб., а при сохранении темпов роста к 2025 году – 1 трлн рублей. Основными каналами продаж останутся традиционная розница, экспресс-доставка, интернет-магазины, маркетплейсы и специализированные магазины (локальная доставка). Уже сейчас маркетплейсы лидируют по ассортименту продуктов питания, хотя в денежном выражении на них приходится лишь 15% рынка.

Рост рынка e-grocery

С 2018 по 2020 год рынок e-grocery рос в среднем на 148,5% в год. Этому способствовала ряд факторов, главный из которых – запрос на доставку товаров повседневного спроса в связи с пандемией. Несмотря на высокие темпы роста, сейчас в России на онлайн-рынок продуктов питания приходится не более 1% от всего объёма рынка продуктов. Эксперты считают, что этот показатель будет расти: «Проникновение онлайн с 1% дойдёт до 10-15% в ближайшие 3-5 лет. Рынок будет сформирован вокруг 2-4 основных игроков с большим отрывом от остальных. Для сервисов будет важно совмещение экспресс-доставки основных высокооборотных SKU и широкого ассортимента на одной платформе», – комментирует Иван Дидус, руководитель направления FMCG & Beauty в AliExpress Россия.

Факторами, которые будут способствовать росту рынка в ближайшие годы, может стать легализация онлайн-торговли алкоголем, развитие онлайн-продаж товаров категорий fresh и ultra fresh и консолидация большей части оборота каждого из сегментов вокруг нескольких крупнейших игроков.

Сегментация рынка

Российский рынок онлайн-торговли продуктами питания делится на пять сегментов: традиционная розница (36% рынка в денежном выражении), экспресс-доставка (30%), интернет-магазины (18%), маркетплейсы (15%) и специализированные магазины (локальная доставка, 1%). По мнению экспертов, в ближайшие годы новые сегменты не появятся, но будет тренд на укрупнение игроков и рост доли маркетплейсов.

Уже сейчас маркетплейсы являются лидерами рынка по количеству представленных товаров: в среднем ассортимент продуктов питания на маркетплейсах составляет по 162 400 товаров. Несмотря на внушительные показатели SKU, потенциал роста не исчерпан.

На втором месте по ассортименту продуктов питания находятся интернет-магазины со средним ассортиментом в 15 600 товаров. При этом интернет-магазины опережают маркетплейсы по ассортименту товаров категории fresh и ultra fresh. Но маркетплейсы осваивают и этот рынок, запуская экспресс-доставку продуктов питания (раздел «Есть!» у AliExpress Россия, Ozon Express и так далее). Следовательно, в будущем маркетплейсы будут конкурировать с интернет-магазинами и в сегменте скоропортящихся товаров, развивая для этого собственную логистику или интегрируя продавцов с подходящей логистикой. важным преимуществом маркетплейсов будет аудитория и широкий набор инструментов для удержания покупателей.

«Маркетплейсы обладают одной из самых больших аудиторий в онлайн, поэтому для брендов маркетплейсы – это новые медиа, через которые можно достучаться до конечного потребителя. Широкая аудитория покрытия – залог более низкой цены привлечения пользователя, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе сконцентрирует на них весь онлайн-трафик. Тенденция похожа на перетоки покупателей в гипермаркеты в 2012–2015 годах», – комментирует Иван Дидус.

География рынка e-grocery

Сегодня е-grocery растёт в большей степени за счет Москвы и Санкт-Петербурга, но, несмотря на насыщенность рынка, потенциал для роста в этих регионах ещё не исчерпан. Кроме городов-лидеров можно выделить ряд наиболее перспективных регионов для географической экспансии: Свердловская область, Краснодарский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Приморский край, Камчатский край, Иркутская область, Хабаровский край. Основные критерии для определения перспективности регионов для развития e-grocery: доля городского населения, уровень дохода, количество уже присутствующих игроков, уровень запроса потребителей на услуги доставки продуктов.

«В ближайший год все будут активно инвестировать в развитие бесплатной доставки, чтобы привлекать пользователей. Этому способствует поток инвестиций, рост самого рынка и проникновения услуг. Ещё один вызов – найти оптимальное решение по затратам на логистику “последней мили”. С учётом расширения рынка доставка становится всё более востребованной и стремительно увеличивается в объёмах и затратах», – комментирует Иван Дидус.

Главные тренды рынка e-grocery

Эксперты выделяют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды. К краткосрочным относятся стирание границ между сегментами (например, выход интернет-магазинов на маркетплейсы), выход в онлайн дискаунтеров (главный вызов для них – расходы на сборку заказов) и применение голосовых технологий в шопинге.

В среднесрочной перспективе появится тренд смещения фокуса с оборота на прибыльность, сервисы будут адаптироваться к возрастным потребителям, расширять сеть офлайн-пунктов выдачи заказов, доставлять по подписке и автоматизировать сборку. Покупатели постепенно будут смещать фокус лояльности с привычных брендов на те, что предложат лучший сервис.

В ближайшее десятилетие будет усиливаться тренд на устойчивое развитие, осознанное потребление и персонализацию на основе данных о здоровье покупателей.

Заместитель генерального директора ЦЭИМ Ольга Филиппова: «Вместе с AliExpress мы провели актуальное исследование e-grocery – одного из самых быстрорастущих, технологичных и перспективных рынков России. Процессы, которые мы наблюдаем сегодня, определят его развитие в ближайшие несколько лет. Поэтому мы уделили пристальное внимание как особенностям трансформации сегментов, так и трендам, которые уже сейчас становятся драйверами сегментов e-grocery в России».