14% россиян покупают ювелирные украшения в интернете

Результаты подтвердили АКИТ и SOKOLOV.

14% россиян в течение последних двух лет покупали ювелирные украшения онлайн хотя бы один раз, показал онлайн-опрос (есть у SIA.RU), проведенный ювелирным брендом SOKOLOV совместно с Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ).

С декабря 2019 года разрешена онлайн-продажа «ювелирных изделий из драгоценных металлов и сертифицированных ограненных драгоценных камней дистанционным способом». По данным АКИТ, онлайн-продажи в общем объеме ювелирного рынка в денежном его выражении достигли 13% уже в 2020 году, а в 2021 – возросли до 17% от совокупного объема рынка ювелирной розницы, которая по итогам этого года достигнет 270 млрд рублей.

«Борьба рынка за легализацию дистанционной торговли ювелирными изделиями и камнями не была напрасной, – говорит вице-президент Ассоциации компаний интернет-торговли Лия Ливенбук. – Больше трех лет понадобилось, онлайн-продажу ювелирных изделий можно было свободно рекламировать, доставлять, брать предоплату и, наконец, анализировать. Сегодня мы видим рост объемов онлайн-продаж в ряде регионов до 40%. Самый активный покупательский спрос в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Приволжском федеральных округах».

В онлайн-опросе на платформе Яндекс.Взгляд приняли участие 4,4 тысячи человек – мужчин и женщин старше 18 лет, жителей крупных российских городов. Из них 14% хотя бы однажды купили в интернете украшение в период с декабря 2019 по декабрь 2021 года.

59% покупавших ювелирные изделия онлайн – женщины в основном в возрасте от 25 до 34 и от 35 до 44 лет – по 21% от общего числа совершавших онлайн покупки участников опроса. Среди мужчин наиболее активно покупает украшения в сети группа с 35 до 44 лет (13%).

По частоте покупок женщины также опережают мужчин, хотя доля тех, кто покупал ювелирное изделие через интернет один раз у обоих полов превалирует: у женщин 40%, у мужчин 46%. 2 покупки за последние 2 года совершили 35% женщин и 30% мужчин.

3 покупки 15% женщин и 13% – мужчин. Доля гиперактивных клиентов, делавших покупки 4 и более раз одинакова для обоих полов – 11%.

Женщины чаще всего покупали в интернете серьги (46%). Серьги и в целом лидер онлайн продаж из-за универсальности размера и не требуют примерки. Мужчины рискуют и покупают онлайн кольца (29%). При этом обручальные кольца купили онлайн всего 4% участников опроса.

По стоимости среди покупок лидируют изделия низкого ценового сегмента, 37% из них приходится на украшения стоимостью до 3 тысяч рублей. Причина в высокой доле серебряных изделий в структуре спроса - 50% покупок интернет-шопперов.

Говоря о способе доставки интернет-заказов, участники опроса во всех городах независимо от цены покупки в большинстве своем указывали доставку в пункт выдачи заказов 47% или ювелирный магазин (31%). 19% выбрали курьерскую доставку. Самый высокий уровень востребованности курьерская доставка показала в Санкт-Петербурге (26%).

Половина участвовавших в опросе мужчин (51%) предпочитают заказывать ювелирные украшения на площадках специализированных ювелирных магазинов, в то время как женщины отдают предпочтение маркетплейсам (47%).

В общей структуре ювелирного e-com на маркетплейсы приходится 42%, на сайты и ювелирные компании – 48%, в социальных сетях и на площадках объявлений украшения купили 8% опрошенных. При этом абсолютное большинство как мужчин, так и женщин полностью довольны покупкой (96%). Самая большая доля недовольных сконцентрирована в Санкт-Петербурге – 9%.

Артем Соколов, управляющий партнер SOKOLOV:

«Динамика роста доли интернет-продаж ювелирных изделий в ближайшие годы сохранится. Уже в будущем году около 20% покупок будут совершатся онлайн. Этот рост обусловлен не только глобальным трендом развития омниканальных коммуникаций с клиентом, но и ростом доли федеральных ювелирных сетей и значения бренда при принятии решения о покупке ювелирных изделий. Знание и доверие к бренду помогает клиенту совершить покупку украшения без примерки, не сомневаясь в его качестве и подлинности, понимая, какой сервис стоит за этим брендом. Так, в розничных продажах SOKOLOV по итогам этого года на онлайн-каналы приходится уже 30% продаж, их них 65% – на покупки через мобильное приложение. Больше половины заказов клиенты предпочитают забирать в фирменных магазинах сети SOKOLOV, число которых к концу года достигло уже 350».

«Мы видим растущий интерес пользователей к ювелирным изделиям на маркетплейсе. Только за 11 месяцев этого года оборот российских продавцов на AliExpress в этой категории вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом изделия из серебра выбирают в 6 раза чаще, чем из золота, хотя по обороту они только в 2,2 раза превышают золотые украшения», – комментирует Буркхард Биндер, Вице-президент по развитию fashion-направления AliExpress Россия.