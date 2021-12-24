Сервис такси «Максим» начал работу в Мексике

Первым городом работы на североамериканском континенте стал Коацакоалькос, рассказали SIA.RU в пресс-службе сервиса.

Пользователи сервиса «Максим» могут заказать поездку на автомобиле, курьерскую доставку и дистанционную покупку еды, продуктов, товаров первой необходимости. В дальнейшем будут внедряться и другие тарифы. Сервис принимает заказы в приложении «Максим» и на сайте.

Первый заказ в Мексике был выполнен 22 декабря. Житель Коацакоалькоса заказал поездку по тарифу «Эконом». Стоимость составила 42 песо (149 рублей), протяженность маршрута – 5,7 километра.

Ранее сервис «Максим» запустился в Индии и Бразилии. В Южной Америке стратегия продвижения пока охватывает средние города с населением до 500 тысяч человек, в них легче закрепить свои позиции. Сервис делает ставку на низкую комиссию для исполнителей заказов, а также на тариф «Купим и привезем», так как еду и продукты бразильцы заказывают через маркетплейсы.

В Индии сервис запускали не так, как в других странах, – с рекламной разведкой. Начинали работать с теми городами, в которых реклама получила наибольший отклик, чтобы быстрее раскрыть потенциал сервиса. Рикши — самый популярный транспорт у местного населения. Сервис делает ставку на этот тариф. Жители привыкли ловить авторикши взмахом руки. «Максим» популяризирует заказ этого вида транспорта через приложение.

В настоящее время «Максим» работает более чем в 50 городах Бразилии, Индии, Мексики.